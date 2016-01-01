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    Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021

    Стали известны первые участники плей-офф молодежного Евро-2021.

    Сборная Нидерландов разгромила Венгрию (6:1) и вышла в плей-офф с первого места в группе А. Германия сыграла вничью с Румынией (0:0) и заняла второе место в группе.

    Молодежный чемпионат Европы. Группа А. 3-й тур

    Нидерланды – Венгрия – 6:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – де Вит, 42; 2:0 – Боаду (с пенальти), 47; 3:0 – Гакпо, 58; 3:1 – Болла (с пенальти), 65; 4:1 – Гакпо, 70; 5:1 – Ботман, 87; 6:1 – Бробби, 89.

    Германия – Румыния – 0:0

    Календарь молодежного чемпионата Европы

    Турнирная таблица молодежного чемпионата Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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