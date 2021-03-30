Нидерланды и Германия вышли в плей-офф молодежного Евро-2021

Стали известны первые участники плей-офф молодежного Евро-2021.

Сборная Нидерландов разгромила Венгрию (6:1) и вышла в плей-офф с первого места в группе А. Германия сыграла вничью с Румынией (0:0) и заняла второе место в группе.

Молодежный чемпионат Европы. Группа А. 3-й тур

Нидерланды – Венгрия – 6:1 (1:0)

Голы: 1:0 – де Вит, 42; 2:0 – Боаду (с пенальти), 47; 3:0 – Гакпо, 58; 3:1 – Болла (с пенальти), 65; 4:1 – Гакпо, 70; 5:1 – Ботман, 87; 6:1 – Бробби, 89.

Германия – Румыния – 0:0

Календарь молодежного чемпионата Европы

Турнирная таблица молодежного чемпионата Европы