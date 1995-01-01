Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»

    Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира

    Завершились еще два четвертьфинальных матча молодежного Евро-2021.

    Германия в серии пенальти одолела Данию после ничьей 2:2 по итогам 120 минут.

    Португалия переиграла Италию со счетом 5:3. Чтобы определить победителя, командам также потребовались дополнительные таймы.

    В 1/2 финала турнира Германия встретится с Нидерландами, а Португалия – с Испанией. Оба поединка состоятся 3 июня.

    Молодежный чемпионат Европы-2021. Плей-офф. 1/4 финала

    Дания – Германия – 2:2 (0:0), серия пенальти – 5:6

    Голы: 1:0 – Фагир, 69; 1:1 – Нмеча, 88; 1:2 – Буркардт, 100; 2:2 – Нельссон (с пенальти), 108.

    Португалия – Италия – 5:3 (2:1)

    Голы: 1:0 – Мота, 6; 2:0 – Мота, 31; 2:1 – Побега, 45; 3:1 – Рамос, 58; 3:2 – Скамакка, 60; 3:3 – Кутроне, 89; 4:3 – Жота, 109; 5:3 – Консейсау, 119.

    Удаление: нет – Ловато, 91.

    Календарь молодежного Евро-2021

    Турнирная таблица молодежного Евро-2021

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:58
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    85940
    #3
    Рубик Докоян
    77177
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66039
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru