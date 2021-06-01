Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира

Завершились еще два четвертьфинальных матча молодежного Евро-2021.

Германия в серии пенальти одолела Данию после ничьей 2:2 по итогам 120 минут.

Португалия переиграла Италию со счетом 5:3. Чтобы определить победителя, командам также потребовались дополнительные таймы.

В 1/2 финала турнира Германия встретится с Нидерландами, а Португалия – с Испанией. Оба поединка состоятся 3 июня.

Молодежный чемпионат Европы-2021. Плей-офф. 1/4 финала

Дания – Германия – 2:2 (0:0), серия пенальти – 5:6

Голы: 1:0 – Фагир, 69; 1:1 – Нмеча, 88; 1:2 – Буркардт, 100; 2:2 – Нельссон (с пенальти), 108.

Португалия – Италия – 5:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Мота, 6; 2:0 – Мота, 31; 2:1 – Побега, 45; 3:1 – Рамос, 58; 3:2 – Скамакка, 60; 3:3 – Кутроне, 89; 4:3 – Жота, 109; 5:3 – Консейсау, 119.

Удаление: нет – Ловато, 91.

Календарь молодежного Евро-2021

Турнирная таблица молодежного Евро-2021