Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира

Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира

1 июня 2021, 00:58

Завершились еще два четвертьфинальных матча молодежного Евро-2021.

Германия в серии пенальти одолела Данию после ничьей 2:2 по итогам 120 минут.

Португалия переиграла Италию со счетом 5:3. Чтобы определить победителя, командам также потребовались дополнительные таймы.

В 1/2 финала турнира Германия встретится с Нидерландами, а Португалия – с Испанией. Оба поединка состоятся 3 июня.

Молодежный чемпионат Европы-2021. Плей-офф. 1/4 финала

Дания – Германия – 2:2 (0:0), серия пенальти – 5:6

Голы: 1:0 – Фагир, 69; 1:1 – Нмеча, 88; 1:2 – Буркардт, 100; 2:2 – Нельссон (с пенальти), 108.

Португалия – Италия – 5:3 (2:1)

Голы: 1:0 – Мота, 6; 2:0 – Мота, 31; 2:1 – Побега, 45; 3:1 – Рамос, 58; 3:2 – Скамакка, 60; 3:3 – Кутроне, 89; 4:3 – Жота, 109; 5:3 – Консейсау, 119.

Удаление: нет – Ловато, 91.

Календарь молодежного Евро-2021

Турнирная таблица молодежного Евро-2021

Источник: «Бомбардир»
Молодежный чемпионат Европы Германия (мол) Дания (мол) Португалия (мол) Италия (мол)
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
1
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
2
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
22
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Стартовал молодежный Евро, где дебютирует серьезное изменение в правилах
2025.06.11 22:07
2
Левандовски вышел на 3-е место среди бомбардиров сборных в Европе
2022.03.30 10:43
3
Макаров попал в символическую сборную молодежного Евро
2021.06.07 20:00
2
Сборная Германии выиграла молодежный Евро в третий раз в истории
2021.06.06 23:59
Молодежный Евро-2021. Германия победила Португалию в финале
2021.06.06 23:53
1
Молодежный Евро-2021. Португалия благодаря автоголу победила Испанию и стала первым финалистом турнира
2021.06.03 20:56
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Молодежный Евро-2021. Испания и Нидерланды вышли в 1/2 финала
2021.05.31 21:58
РФС склоняется к тому, чтобы оставить Галактионова главным тренером России U-21
2021.05.10 15:28
Черчесов – о российской молодежке: «Они пока не готовы играть против взрослых сборных»
2021.04.05 11:24
9
Тюкавин – о вылете с молодежного Евро: «Не нужно было хвалить сборную раньше времени»
2021.04.04 13:21
5
Шварц: «Я смотрел все матчи молодeжной сборной России на Евро»
2021.04.02 15:24
3
Широков – о России U-21 на молодежном Евро: «Обосрались. Играли непонятно во что»
2021.04.02 12:26
7
ФотоГалактионов обратился к сборной России U-21 после вылета с молодежного Евро
2021.04.01 15:17
Круговой: «Мне неизвестно, почему я не сыграл на молодежном Евро. Не считаю, что проиграл конкуренцию»
2021.04.01 10:44
1
Алаев – о молодежной сборной России на Евро: «РФС разочарован результатом, ждали от команды гораздо большего»
2021.04.01 07:47
1
Федун – о вылете молодежки: «Чересчур было много фанфар»
2021.04.01 00:50
8
Молодежка России превзошла всех соперников по ударам. Забила четыре гола, пробив по воротам 40 раз
2021.04.01 00:26
Голубев – после поражения от Дании: «Я допустил две детские ошибки»
2021.03.31 22:51
2
Макаров: «Приносим извинения перед всей Россией, перед родными»
2021.03.31 22:45
4
Молодежная сборная России ни разу не вышла в плей-офф Евро в 21-м веке
2021.03.31 21:55
4
Галактионов: «Сложилось так, как сложилось. Тяжело сказать, продолжу ли я работать с командой»
2021.03.31 21:42
9
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Молодежный Евро-2021. Россия крупно проиграла Дании и вылетела из турнира
2021.03.31 20:51
55
ВидеоМолодежная сборная России пропустила два гола от Дании к 11-й минуте
2021.03.31 19:14
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+