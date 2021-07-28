Сборная Германии по футболу

- 28 июля 2021
- 13:23 Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф 8
- 25 июля 2021
- 16:32 Олимпиада. Германия в меньшинстве победила Саудовскую Аравию 1
- 23 июля 2021
- 12:52 «СЭ»: переговоры РФС с Кунцем зашли в тупик 14
- 22 июля 2021
- 17:19 Кунц – о сборной России: «Спасибо за такое доверие. Обсудим это, когда закончится Олимпиада» 8
- 16:26 Олимпиада. Бразилия победила Германию в матче с хет-триком Ришарлисона, удалением и незабитым пенальти. Малком вышел на замену 3
- 6 июля 2021
- 18:20 Тренер молодежной сборной Германии Кунц может возглавить сборную России 24
- 6 июня 2021
- 23:59 Сборная Германии выиграла молодежный Евро в третий раз в истории
- 23:53 Молодежный Евро-2021. Германия победила Португалию в финале 1
- 3 июня 2021
- 23:56 Молодежный Евро-2021. Германия благодаря дублю Вирца победила Нидерланды и вышла в финал
- 1 июня 2021
- 00:58 Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
- 31 марта 2021
- 21:35 Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
- 1 июля 2019
- 00:27 Евро U-21. Сборная Испании обыграла Германию в финале и стала чемпионом 4
- 16 июня 2019
- 19:52 Нойер, Неста, Лэмпард, Хави и Рауль – в символической сборной Евро-U21 всех времен 2
- 2 июля 2017
- 02:06 Лев: «Евро-U21 и Кубок конфедераций мало влияют на чемпионат мира» 4
- 8 октября 2016
- 06:32 Писарев: «Нечасто увидишь, как Германия тянет время на своем поле» 2
- 7 октября 2016
- 21:16 Молодежная сборная России забила три мяча, но проиграла немецкой сборной 5
- 4 октября 2016
- 12:23 Головин, Набиуллин и Селихов не сыграют за молодежную сборную из-за травм 2
- 29 марта 2016
- 21:57 Отбор ЧЕ-2017. Молодежная сборная России на своем поле уступила Германии 1