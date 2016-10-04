Головин, Набиуллин и Селихов не сыграют за молодежную сборную из-за травм

Молодежная сборная России продолжает подготовку к матчу против молодежной команды Германии в рамках подготовки к отборочному матчу Чемпионата Европы-2017 U-21.

Российская команда недосчиталась ряда футболистов. Из-за травм в Германию не отправились сразу 6 футболистов. Это голкипер «Амкара» Александр Селихов, защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин, полузащитник «Анжи» Святослав Георгиевский, Александр Головин из ЦСКА, Аршак Корян из «Витесса», а также хавбек «Динамо» Александр Ташаев.

В данный момент тренерский штаб команды во главе с Николаем Писаревым решает вопрос о замене выбывших из строя футболистов.