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Головин, Набиуллин и Селихов не сыграют за молодежную сборную из-за травм

4 октября 2016, 12:23
2

Молодежная сборная России продолжает подготовку к матчу против молодежной команды Германии в рамках подготовки к отборочному матчу Чемпионата Европы-2017 U-21.

Российская команда недосчиталась ряда футболистов. Из-за травм в Германию не отправились сразу 6 футболистов. Это голкипер «Амкара» Александр Селихов, защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин, полузащитник «Анжи» Святослав Георгиевский, Александр Головин из ЦСКА, Аршак Корян из «Витесса», а также хавбек «Динамо» Александр Ташаев.

В данный момент тренерский штаб команды во главе с Николаем Писаревым решает вопрос о замене выбывших из строя футболистов.

Источник: РФС
Россия Россия (мол) Германия (мол) Ташаев Александр Корян Аршак Набиуллин Эльмир Селихов Александр Георгиевский Святослав Головин Александр Писарев Николай
Комментарии (2)
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ivanthebest
1475580117
Походу слились ребятки, т.к. немцы там авоську напихают... Хотя удивительно, как при довольно неплохом подборе игроков, наши просто провалили цикл...
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