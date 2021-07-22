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  • Кунц – о сборной России: «Спасибо за такое доверие. Обсудим это, когда закончится Олимпиада»

Кунц – о сборной России: «Спасибо за такое доверие. Обсудим это, когда закончится Олимпиада»

22 июля 2021, 17:19
8

Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера сборной России.

«Прежде всего, спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас в разгаре Олимпийские игры, и мне необходимо думать о них. Я концентрировался на этом все последнее время.

Уже потом, когда это все закончится, мы можем обсудить ваши слова еще раз и посмотреть, правильно ли говорят в России», – сказал Кунц.

Кто такой Штефан Кунц – возможно, новый тренер сборной России: работал в полиции и звонит своим игрокам просто поболтать

Источник: «Р-Спорт»
Олимпиада Германия (мол) Россия Кунц Штефан
Комментарии (8)
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vladimir-7
1626963946
Пока Кунц занят Олимпиадой, надо вести переговоры с другими кандидатами.
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kiop367
1626966908
Есть информация по договорным матчам, подробности здесь king-ball.ru
Ответить
paracetamol
1626967595
Когда закончится Олимпиада, надо играть с Хорватией!
Ответить
Алехсбургер.
1626969119
Хитрожопая немчура..) хочет посмотреть кого больше останется..
Ответить
igorkukwgp
1626987824
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