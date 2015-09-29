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    Кунц – о сборной России: «Спасибо за такое доверие. Обсудим это, когда закончится Олимпиада»

    Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера сборной России.

    «Прежде всего, спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас в разгаре Олимпийские игры, и мне необходимо думать о них. Я концентрировался на этом все последнее время.

    Уже потом, когда это все закончится, мы можем обсудить ваши слова еще раз и посмотреть, правильно ли говорят в России», – сказал Кунц.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3279

      Алехсбургер. 1 час назад

      Хитрожопая немчура..)
      хочет посмотреть кого больше останется..

      0
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      Рейтинг: +11725

      paracetamol 1 час назад

      Когда закончится Олимпиада, надо играть с Хорватией!

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      Рейтинг: +10

      kiop367 1 час назад

      Есть информация по договорным матчам, подробности здесь king-ball.ru

      0
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      Рейтинг: +7157

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Посмотрел первый тайм. Германия ДНО.
      Какой нахрен Кунц.

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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 2 часа назад

      Пока Кунц занят Олимпиадой, надо вести переговоры с другими кандидатами.

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      Рейтинг: +3279

      Алехсбургер. > vladimir-7 1 час назад

      Чё скажете по Божевичу?)
      Граф нормальный коуч,никогда (самостоятельно)) не терпевший фиаско.

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      Рейтинг: +19332

      vladimir-7 > Алехсбургер. 6 минут назад

      Слабоват он что-то для сборной России, но рассмотреть
      его кандидатуру можно.

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