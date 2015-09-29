Кунц – о сборной России: «Спасибо за такое доверие. Обсудим это, когда закончится Олимпиада»

Хитрожопая немчура..)
хочет посмотреть кого больше останется..
Главный тренер олимпийской сборной Германии Штефан Кунц прокомментировал возможное назначение на пост главного тренера сборной России.
«Прежде всего, спасибо за такое доверие ко мне. Но сейчас в разгаре Олимпийские игры, и мне необходимо думать о них. Я концентрировался на этом все последнее время.
Уже потом, когда это все закончится, мы можем обсудить ваши слова еще раз и посмотреть, правильно ли говорят в России», – сказал Кунц.
- По информации «Чемпионата», Кунц – фаворит РФС.
- Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
- В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.
Кто такой Штефан Кунц – возможно, новый тренер сборной России: работал в полиции и звонит своим игрокам просто поболтать