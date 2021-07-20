«Чемпионат»: Бердыев, Карпин и Кунц – кандидаты на пост тренера сборной России. Немец – фаворит

РФС ищет нового главного тренера для сборной России.

По информации «Чемпионата», организация выбирает между тремя кандидатами. В список входят Стефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

Тренер молодежной сборной Германии Кунц является фаворитом РФС, Бердыев – резервный вариант.