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  • «Чемпионат»: Бердыев, Карпин и Кунц – кандидаты на пост тренера сборной России. Немец – фаворит

«Чемпионат»: Бердыев, Карпин и Кунц – кандидаты на пост тренера сборной России. Немец – фаворит

20 июля 2021, 21:52
19

РФС ищет нового главного тренера для сборной России.

По информации «Чемпионата», организация выбирает между тремя кандидатами. В список входят Стефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

Тренер молодежной сборной Германии Кунц является фаворитом РФС, Бердыев – резервный вариант.

  • Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
  • Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.

Источник: «Чемпионат»
Россия Россия Бердыев Курбан Карпин Валерий Кунц Штефан
Комментарии (19)
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R_a_i_n
1626807496
Карпин уже отказался. Говорит кривоногие они там все)) Не согласиться трудно.
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САДЫЧОК
1626807891
У Кунца всего 2 матча опыта тренерской работы ?!!!
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Spinorr
1626810534
Ну а чем люди думают. Курбан давно все всем доказал. На клубном уровне в России с неСтоличными клубами взял все медали и все кубки. Единственный тренер в истории России, который в год дебюта своей команды выиграл медали. Рубин за 6 лет из дебютанта сделал чемпионом. шестой сезон после дебюта -золото! Пиарщики Краснодара об этом и мечтать не могут. Пока Газпром не стал спонсором Зенита, сколько титулов выиграла команда из северной столицы? Ох, как же нелегко объяснять прописные истины. Я, болельщик сборной СССР и России с 1968 года, требую назначить тренером сборной России Курбана Бердыева.
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inzek
1626822883
Зарема херни не посоветует
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Tdutybq 22
1626840383
КУНЦец сборной
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yorgenbarenz
1626841858
Кунц.Немец.Никуя не знает русского языка, раздолбайства и коррупции.Не тренировал взросляк.Как он будет во время игры с хорватами быстро давать советы подопечным?Все,конечно, игроки знают" ферфлюхн руссише швайне",но это не ко всем игровым ситуациям подходит.А такие наши выражения как: "играй спокойнеё,что ты трясёшься от страха,падла!!!-Немец может и не знать.
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KalterJax
1626842350
Да, давайте немца! Будет кричать Форвец русишен Швайне!
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KalterJax
1626842763
А почему бы Сёмина не рассмотреть! В отличии от того же Бердыева, он не так долго без работы! и есть , что доказывать, после того как его несправедливо попёрли из клуба! К тому же в сборной уже работал, если помните ни одного поражения при нём в сборной не было! А не вышла команда на ЧМ -2006 не из-за Палыча, а скорее из-за Ярцева, который неважно стартовал в отборе! ничья с Эстонией, Португалия 7:1
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