«Чемпионат»: Бердыев, Карпин и Кунц – кандидаты на пост тренера сборной России. Немец – фаворит

РФС ищет нового главного тренера для сборной России.
По информации «Чемпионата», организация выбирает между тремя кандидатами. В список входят Стефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.
Тренер молодежной сборной Германии Кунц является фаворитом РФС, Бердыев – резервный вариант.
- Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
- Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.
Источник: «Чемпионат»