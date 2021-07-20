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    «Чемпионат»: Бердыев, Карпин и Кунц – кандидаты на пост тренера сборной России. Немец – фаворит

    РФС ищет нового главного тренера для сборной России.

    По информации «Чемпионата», организация выбирает между тремя кандидатами. В список входят Стефан Кунц, Валерий Карпин и Курбан Бердыев.

    Тренер молодежной сборной Германии Кунц является фаворитом РФС, Бердыев – резервный вариант.

    • Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
    • Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.07.2021 21:52
    Комментарии13
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      Рейтинг: +553

      inzek 1 час назад

      Зарема херни не посоветует

      1
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      Рейтинг: +577

      Spinorr 5 часов назад

      Ну а чем люди думают.
      Курбан давно все всем доказал.
      На клубном уровне в России с неСтоличными клубами взял все медали и все кубки.
      Единственный тренер в истории России, который в год дебюта своей команды выиграл медали.
      Рубин за 6 лет из дебютанта сделал чемпионом.
      шестой сезон после дебюта -золото!
      Пиарщики Краснодара об этом и мечтать не могут.
      Пока Газпром не стал спонсором Зенита, сколько титулов выиграла команда из северной столицы?
      Ох, как же нелегко объяснять прописные истины.
      Я, болельщик сборной СССР и России с 1968 года, требую назначить тренером сборной России Курбана Бердыева.

      2
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      Рейтинг: +1113

      vmonomah17 > Spinorr 4 часа назад

      Ну у Зенита до Газпрома и болельщиков то толком не было))

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      Рейтинг: +1815

      Spirit_78 > Spinorr 3 часа назад

      Это расстрельная должность. Сами же в первых рядах пойдёте его топить в нечистотах после очередного провала.

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      Рейтинг: +1815

      Spirit_78 > vmonomah17 3 часа назад

      Петровский и до Газпрома заполнялся. Я уж молчу про стадион имени Кирова в годы его работы. Твой гнусный высер не имеет ничего общего с действительностью.

      1
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      Рейтинг: +1555

      KalterJax > Spinorr 3 минуты назад

      Я согласен! Но тренер сборной России это и медийная должность тоже, хотя я это и не приветствую!! вы можете представить, чтобы Бердыич общался с каким-нибудь там Киркоровым или Бузовой на сборах, выступал на федеральных канал, вот я лично не могу! Карпин же не отличается брезгливостью, мы его помним и на матч тв и разных сюжетах на ютубе! При этом он как тренер нормальный, в карман за словом не лезет да и впринципе правильный мужик, не чурается и с болельщиками пообщаться, умеет отвечать на неудобные вопросы!
      Про Кунц говорить ничего не могу, я вообще не знаю, что это за тренер и есть ли смысл его брать!

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      Рейтинг: +7851

      САДЫЧОК 5 часов назад

      У Кунца всего 2 матча опыта тренерской работы ?!!!

      0
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      Рейтинг: +1113

      vmonomah17 > САДЫЧОК 4 часа назад

      А в рфс об этом не знают. Там сидят далекие от футбола люди, которым агенты впаривают тренера под видом - это же тренер молодежки великой германии.

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      Рейтинг: +821

      R_a_i_n 6 часов назад

      Карпин уже отказался. Говорит кривоногие они там все)) Не согласиться трудно.

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      Рейтинг: +1113

      vmonomah17 > R_a_i_n 4 часа назад

      Всех тренеров сборной в итоге съедали с гавном и гнали ссаными тряпками.

      1
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      Рейтинг: +167

      RdAMR10 > vmonomah17 3 часа назад

      За одним исключением, народ ссаными тряпками не гнал Гуса Хиддинка

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      Рейтинг: +1815

      Spirit_78 > RdAMR10 3 часа назад

      Марибор стал жуткой трагедией. Я лично после стыков со словенцами воспринимаю Хиддинка нейтрально. Два события - успех на Евро 2008 и невыход на ЧМ 2010 уравновесили друг друга.

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      Рейтинг: +3923

      TOMSON > RdAMR10 1 час назад

      Ну ну.. После Марибора чего там только не писали...

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