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    «Р-Спорт»: немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Черчесову. Лев и Кунц – в шорт-листе

    Сегодня, 8 июля, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России.

    По информации «Р-Спорт», приоритетной кандидатурой на смену Черчесова является немецкий тренер.

    Ранее сообщалось, что в шорт-лист РФС входят бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и наставник молодежной сборной Германии Стефан Кунц.

    • Лев возглавлял немецкую сборную с 2006 по 2021 год.
    • Кунц работает с молодежкой Германии с 2016 года.
    • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:27
    Комментарии9
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      Рейтинг: +3203

      FENIX-SL 55 минут назад

      СКОЛЬКО ДОЛЖНЫ ЗАПЛАТИТЬ ЛЕВУ ЧТОБЫ ОН РЫЛСЯ В ХВОРОСТЕ?

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      Рейтинг: +2722

      Дедуктор 1 час назад

      Подайте нам Лёва! А в помощники ему - Тедеску. Тедеска хорошо РПЛ знает, да и по-русски пару слов выучил. Тем более, Спартак, наверняка, базовой командой для сборной станет.

      0
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      Рейтинг: +21

      АлексМак 1 час назад

      Если удастся Лёва подписать года на два (1+1), будет оч. неплохо!

      0
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      Рейтинг: +4498

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      АВБ, да и Лëв первым делом потребуют отменить порочный лимит. Понимая это, агенты будут лоббировать более лояльную их интересам фигуру

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      Рейтинг: +24060

      silver29 1 час назад

      Если нужен результат быстро и сразу в 2022 году то Слуцкий или Карпин, причем контракт по схеме 1+1 без всяких отступных.

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      Рейтинг: +23763

      Боцман59rus > silver29 1 час назад

      _Слуцкий обделался в 2016 и назвал наш футбол гавном, так по каким критериям он подходит в сборную, тем что язык подвешан и журналистам нравится?

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      Рейтинг: +24060

      silver29 > Боцман59rus 1 час назад

      Зря, то что он сказал относится к системе управления и подготовки в РПЛ, он сказал правду. В отношении его как теоретика сомневаться не приходится, в плане морали тоже все коки-наки он не цеплялся при неудачах, и последнее без поражений нет побед у любого, он стал мудрее.

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      Рейтинг: +7999

      житель СПб 1 час назад

      Я за немецкого тренера.

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      Рейтинг: +7068

      "supermax" > житель СПб 1 час назад

      вот только какой немец пойдет к нам? перспектива то такая себе

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