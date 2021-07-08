Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Р-Спорт»: немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Черчесову. Лев и Кунц – в шорт-листе

«Р-Спорт»: немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Черчесову. Лев и Кунц – в шорт-листе

8 июля 2021, 18:27
9

Сегодня, 8 июля, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России.

По информации «Р-Спорт», приоритетной кандидатурой на смену Черчесова является немецкий тренер.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист РФС входят бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и наставник молодежной сборной Германии Стефан Кунц.

  • Лев возглавлял немецкую сборную с 2006 по 2021 год.
  • Кунц работает с молодежкой Германии с 2016 года.
  • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки

Источник: «Р-Спорт»
Россия Россия Черчесов Станислав Лев Йоахим Кунц Штефан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
житель СПб
1625758762
Я за немецкого тренера.
Ответить
Ганнибал Лектор
1625759090
АВБ, да и Лëв первым делом потребуют отменить порочный лимит. Понимая это, агенты будут лоббировать более лояльную их интересам фигуру
Ответить
АлексМак
1625760025
Если удастся Лёва подписать года на два (1+1), будет оч. неплохо!
Ответить
Дедуктор
1625760487
Подайте нам Лёва! А в помощники ему - Тедеску. Тедеска хорошо РПЛ знает, да и по-русски пару слов выучил. Тем более, Спартак, наверняка, базовой командой для сборной станет.
Ответить
BRO_football
1625764660
А может Тедеско, как и предсказывал Василий Уткин?
Ответить
Garrincha58
1625764671
какой Лёв он только что сбросил оковы человек 15 лет пахал ему нужен отдых и он не пойдёт сейчас никуда
Ответить
artyomr57erm
1625777034
Секрет мужского успеха почти бесплатно! Пройди курс и стань хозяином своей жизни, не упусти шанс стать успешным -----=-=-=-=>>>>- https://nnna.ru/max
Ответить
Главные новости
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
2
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
14
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
28
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Все новости
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
28
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
09:27
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
46
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+