«Р-Спорт»: немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Черчесову. Лев и Кунц – в шорт-листе

Сегодня, 8 июля, Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера сборной России.

По информации «Р-Спорт», приоритетной кандидатурой на смену Черчесова является немецкий тренер.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист РФС входят бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев и наставник молодежной сборной Германии Стефан Кунц.

Лев возглавлял немецкую сборную с 2006 по 2021 год.

Кунц работает с молодежкой Германии с 2016 года.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

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