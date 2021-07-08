⚡ Черчесов уволен из сборной России

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.
Национальную команду также покинул тренерский штаб Черчесова.
«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта.
Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – сказал Дюков.
- Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
- Ранее сообщалось, что РФС вел переговоры с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»).
- Помимо российских специалистов в шорт-лист РФС входят Андре Виллаш-Боаш, Йоахим Лев и Владимир Петкович.
Источник: телеграм-канал РФС