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⚡ Черчесов уволен из сборной России

8 июля 2021, 15:53
166

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

Национальную команду также покинул тренерский штаб Черчесова.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта.

Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – сказал Дюков.

Источник: телеграм-канал РФС
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (166)
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Кинстифа
1625748883
Дождался наконец то)) теперь можно матчи сборной смотреть)))
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PUZIAKA
1625748932
Лучшая новость за день! Прям искренне улыбнулся)
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Enter2006
1625749017
Урааа, товарищи!!! Всех поздравляю!
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kan85
1625749438
Поздравляю всех кому не безразличен футбол в Росиии.
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Persona_non_Grata
1625751232
Хахаха - ну и страна у нас - то приняли решение " пусть работает " , а то вдруг " ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО " намекнул , нет - ВЗКОЛЬЗЬ НАМЕКНУЛ , про замену и " комсомол ответил - есть " . Впрочем , как бы то ни было , но отставку приветствую , хотя и понимаю , что это вряд ли сильно изменит результаты выступления сбродной , т.к. причины все же глубже .
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rattyboy
1625751594
..... и объявить этот день выходным по стране, чтобы народ смог пробухаться
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Play
1625755661
Прощай п***обол не скучай смотри футбол
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jek718875
1625757471
СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК У ВСЕХ БОЛЕЛЬЩИКОВ, УРА ТОВАРИЩИ!НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ, ХУЖЕ УЖЕ НЕ БУДЕТ!
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zigbert
1625763344
Лишь бы это увольнение пошло на пользу нашей сборной. Изменения в составе тоже необходимы но это уже задача нового тренера.
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zra78
1625770943
Отлично!!! Ещё бы сборную обновить процентов на 80%
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