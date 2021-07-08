⚡ Черчесов уволен из сборной России

Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

Национальную команду также покинул тренерский штаб Черчесова.

«Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта.

Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – сказал Дюков.