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    ⚡ Черчесов уволен из сборной России

    Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России. Об этом сообщил президент РФС Александр Дюков.

    Национальную команду также покинул тренерский штаб Черчесова.

    «Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта.

    Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», – сказал Дюков.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 15:53
    Комментарии91
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      Рейтинг: +1838

      Play 5 минут назад

      Прощай п***обол
      не скучай
      смотри футбол

      1
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      Рейтинг: +8620

      alp 19 минут назад

      хорошо бы еще пендаль в догонку, пыром сска, чтоб дорогу забыл

      2
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      Рейтинг: +3269

      neim 23 минуты назад

      Услышал "бог" наши молитвы ! )))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12506

      Skull_Boy 34 минуты назад

      А толку то и поставят 100% Семака, где будет ЕЩЕ ХУЖЕ

      2
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      Рейтинг: +15198

      JTherry 35 минут назад

      РФС выплатит Черчесову неустойку - "золотой парашют" в 300 млн. рублей... радости или злорадства не понимаю, поскольку для достижений в сборной нужны кадры, а с ними затруднения...( как-будто с увольнением Стаса сборная превратится в сборную Дании, например...)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2148

      FRZZ 40 минут назад

      Теперь начинается самое интересное, кто следующий в качестве козла отпущения?

      3
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      Рейтинг: +3269

      neim > FRZZ 31 минуту назад

      Почему же козла ? С такими бабками на кармане, все вокруг козлы, а не уволенный и будущий тренеры.

      0
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      Рейтинг: +10

      hyper087 41 минуту назад

      Еще не надоело сливать деньги в БК наивно полагаясь на одну интуицию??? Советую сайт king-ball.ru беру там прогнозы с 2013
      года! Захочешь по общаться по ближе, ищи меня там же на сайте, ник "Гол!"

      0
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      Рейтинг: +476

      99-й 48 минут назад

      Ура

      1
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      Рейтинг: +20277

      slavutiq70 50 минут назад

      Наивные парни кто думает что с увольнением усатого что то изменится,,,с этим шлаком любой тренер будет в говне,,,

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      Рейтинг: +1234

      Psih86 51 минуту назад

      Из списка или Карпин или Боаш...

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