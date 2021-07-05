Виллаш-Боаш может возглавить сборную России

РФС не договорился о работе в сборной России с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»).

По информации «РБ-Спорт», никто из перечисленных специалистов не захотел возглавлять национальную команду. Причина – нежелание покидать свой клуб за две недели до старта сезона.

Также РФС рассматривает кандидатуру португальца Андре Виллаш-Боаша.