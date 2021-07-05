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    Виллаш-Боаш может возглавить сборную России

    РФС не договорился о работе в сборной России с Сергеем Семаком («Зенит»), Леонидом Слуцким («Рубин») и Валерием Карпиным («Ростов»).

    По информации «РБ-Спорт», никто из перечисленных специалистов не захотел возглавлять национальную команду. Причина – нежелание покидать свой клуб за две недели до старта сезона.

    Также РФС рассматривает кандидатуру португальца Андре Виллаш-Боаша.

    • Сборную с 2016 года тренирует Станислав Черчесов.
    • Россияне провально выступили на Евро-2020, заняв последнее место в группе.
    • Виллаш-Боаш более двух лет работал в «Зените».

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    05.07.2021 23:44
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      Атос Арамисович 27 минут назад

      С его длинным языком не приживётся...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15680

      derrik2000 1 час назад

      Он с Зенитом-то не совладал, где половина хороших по европейским меркам игроков было, да и наши игрочишки были самые дорогие.
      А здесь - сборная, состоящая только из русских.
      Ну, ещё из Марио Фернандеса. ))
      Очередной "эксперимент по распилу бабла"???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +123

      Denis199244 1 час назад

      Не нужно

      1
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      Рейтинг: +695

      tarasofka 1 час назад

      лучший тренер зенита. правда у него был халк и витсель. а в сборной будет только зобнин, выдающий феерические голевые на поульсена))

      0
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      Рейтинг: +15680

      derrik2000 > tarasofka 1 час назад

      Полено.
      Полено не забудь вписать в "славную историю выступления сбродной на финальной стадии Евро 2020". ))

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