Блогер Михаил Борзыкин поделился впечатлениями от матча 1-го тура чемпионата мира-2026 между Бразилией и Марокко (1:1).

«Бразилия сыграла вничью с Марокко (1:1) и не превзошла соперника по игре. Дуглас Сантос вышел в стартовом составе, Луис Энрике – на 62-й минуте. Марокко, безусловно, хорош, но причины надо искать в самой Бразилии. Измельчала некогда могучая сборная, за которую болели все мальчишки. Сплошные однодневки и отсутствие личностей.

Все это сборище во главе с главным мировым нытиком недостойно даже тренироваться вместе с Роберто Карлосом. В другие времена Винисиуса за каждую его слезинку лупили бы в раздевалке угловыми флажками. 32-летний ветеран из закрытого чемпионата – игрок стартового состава. Вы серьезно? Это – Бразилия? Жалкая пародия на былое величие.

Последний раз я чего-то ждал от Бразилии на их домашнем ЧМ-2014. После этого стало окончательно понятно: как таковой сборной больше нет, две трети стартового состава из локальных звездочек меняется каждые два года, остается только главная звезда, которая прославилась рождением мема с падениями и лет 15 является бизнесменом-шоуменом», – написал Борзыкин.