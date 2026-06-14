Анчелотти назвали «посмешищем» после ничьей Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Нето, бывший полузащитник сборной Бразилии и телеведущий, раскритиковал Карло Анчелотти и нескольких игроков после ничьей с Марокко (1:1) в стартовом матче чемпионата мира-2026.
Бразилия с трудом ушла от поражения в Нью-Джерси: марокканцы доминировали в первом тайме, и только гол Винисиуса Жуниора позволил сравнять счет до перерыва. Нето остался недоволен выбором стартового состава.
«Этот Анчелотти – просто посмешище. Плохо подбирает состав. Сколько я уже говорю, что Каземиро не в состоянии играть в футбол. Пакета? Танцульки Пакеты? Играет в ни во что. Ибаньес? Игор Тиаго? Нет. Давайте менять, выпускайте Данило Сантоса, Луиса Энрике, Райана. Выпускайте Эндрика», – сказал телеведущий.
Бывший полузащитник также не понял, почему Эндрик, экс-нападающий «Палмейраса», не появился на поле даже после перерыва.
«Что Эндрик сделал этим людям? Не могу понять, почему он не играет и не выходит. Поразительно, Анчелотти вообще не видел замен», – добавил Нето.
- Бразилия вернется на поле 19 июня: во 2-м туре группы C команда Анчелотти встретится с Гаити в Филадельфии.
- Завершит групповой этап матч против Шотландии 24 июня в Майами.
- Сейчас в группе лидирует Шотландия.