Анчелотти назвали «посмешищем» после ничьей Бразилии с Марокко на ЧМ-2026

Нето, бывший полузащитник сборной Бразилии и телеведущий, раскритиковал Карло Анчелотти и нескольких игроков после ничьей с Марокко (1:1) в стартовом матче чемпионата мира-2026.

Бразилия с трудом ушла от поражения в Нью-Джерси: марокканцы доминировали в первом тайме, и только гол Винисиуса Жуниора позволил сравнять счет до перерыва. Нето остался недоволен выбором стартового состава.

«Этот Анчелотти – просто посмешище. Плохо подбирает состав. Сколько я уже говорю, что Каземиро не в состоянии играть в футбол. Пакета? Танцульки Пакеты? Играет в ни во что. Ибаньес? Игор Тиаго? Нет. Давайте менять, выпускайте Данило Сантоса, Луиса Энрике, Райана. Выпускайте Эндрика», – сказал телеведущий.

Бывший полузащитник также не понял, почему Эндрик, экс-нападающий «Палмейраса», не появился на поле даже после перерыва.

«Что Эндрик сделал этим людям? Не могу понять, почему он не играет и не выходит. Поразительно, Анчелотти вообще не видел замен», – добавил Нето.