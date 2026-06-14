Анчелотти прокомментировал осечку Бразилии на старте ЧМ-2026

Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, прокомментировал ничью с Марокко (1:1) в стартовом матче чемпионата мира-2026.

Встреча прошла в Нью-Джерси. Марокко вышло вперед благодаря голу Исмаэля Сайбири, но Винисиус Жуниор еще до перерыва восстановил равенство.

«Я считаю, что мы плохо начали матч, команда была немного встревожена, мы потеряли много мячей, много единоборств. Первый тайм получился нехорошим. Во втором тайме стало лучше, это тяжелый матч, потому что Марокко – хорошая команда», – сказал Анчелотти.

Итальянский тренер отметил, что остался удовлетворен результатом, несмотря на критику игры в первом тайме.

«Чемпионат мира не выигрывается в первом матче. Может случиться что угодно, потому что Марокко – хороший соперник. Теперь нужно нацелиться на следующую игру», – добавил главный тренер бразильцев.

Анчелотти также оценил игру Вини Жуниора: «Сыграл хорошо, был очень опасен. Я верю во все качества, которыми он обладает. Он проведет отличный чемпионат мира».