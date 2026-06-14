Андронов допустил, что Россия проиграла бы на ЧМ-2026 Гаити и Катару

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов предлагает не думать о том, как выступила бы на ЧМ-2026 сборная России.
«Ну и чe, какие вопросы к Катару и Гаити?
Вторые-то вообще очень неплохо играли, опыта и цинизма бы им…
И не надо заниматься дурью, и проецировать на ЧМ сборную России. Никто не знает, как она сыграла бы с этим Гаити. И с этим Катаром. Официальные матчи не похожи на товарищеские», – написал Андронов.
- Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
- С 2022 года российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований.
- В РФС надеются на снятие бана в 2026 году.
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова