Винисиус определил, что помешало Бразилии победить Марокко на ЧМ-2026

Винисиус Жуниор, нападающий сборной Бразилии, раскритиковал качество газона после ничьей с Марокко (1:1) в первом туре чемпионата мира-2026.
Матч прошел в Нью-Джерси при жаркой погоде. По словам бразильца, состояние поля сказалось на темпе игры.
«Все время жара, трава очень быстро высыхает, и игра становится очень медленной. Мы не можем набрать ритм, и это нас затрудняет, потому что мы хотим играть, хотим двигать мяч из стороны в сторону, и это мешает нашей игре. Но нам придется адаптироваться, потому что я думаю, так будет весь турнир, где все будут играть на одном и том же поле. Так что мы будем улучшаться, развиваться и добьемся больших побед», – сказал Винисиус.
- Бразилия пропустила первой: Исмаэль Сайбари вывел Марокко вперед, но Винисиус ответил голом еще в первом тайме.
- Во 2-м туре бразильцы встретятся с Гаити, матч пройдет в Филадельфии.
- Бразилия не брала чемпионат мира с 2002 года.
Источник: UOL