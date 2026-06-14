В Бразилии оценили игру зенитовца Дугласа Сантоса против Марокко

Аналитики бразильского издания Globo оценили игру латераля сборной Бразилии Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 против Марокко.
«Он много работал, опекая самый опасный фланг марокканцев. При этом вообще не допустил ошибок. Точность передач была высокой – 89%», – написали эксперты.
- Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года и является капитаном команды.
- За сборную Бразилии защитник провел несколько матчей, но вызов на чемпионат мира стал для него первым в карьере.
- Матч Бразилия – Марокко прошел в рамках первого тура группы C и завершился вничью 1:1.
Источник: «Советский спорт»