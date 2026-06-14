В Бразилии оценили игру зенитовца Дугласа Сантоса против Марокко

Аналитики бразильского издания Globo оценили игру латераля сборной Бразилии Дугласа Сантоса в матче ЧМ-2026 против Марокко.

«Он много работал, опекая самый опасный фланг марокканцев. При этом вообще не допустил ошибок. Точность передач была высокой – 89%», – написали эксперты.