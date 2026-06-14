Названа слабейшая команда ЧМ-2026

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов определил худшую команду старта чемпионата мира-2026.
«Пока, я думаю, самой слабой на турнире была сборная ЮАР. Но посмотрим дальше», – написал Андронов.
В 1-м туре ЮАР проиграла Мексике (0:2).
- Голы в матче забили Хулиан Киньонес на 9-й минуте и Рауль Хименес на 67-й.
- У южноафриканцев были удалены Яя Ситхоле на 50-й минуте и Темба Зване на 84-й. У Мексики красную карточку получил Сесар Монтес на 90+2-й.
- 74-летний Броос стал самым возрастным тренером в истории чемпионатов мира.
Источник: телеграм-канал Алексея Андронова