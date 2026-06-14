Названа слабейшая команда ЧМ-2026

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов определил худшую команду старта чемпионата мира-2026.

«Пока, я думаю, самой слабой на турнире была сборная ЮАР. Но посмотрим дальше», – написал Андронов.

В 1-м туре ЮАР проиграла Мексике (0:2).