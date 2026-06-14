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Названа слабейшая команда ЧМ-2026

Сегодня, 10:34
12

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов определил худшую команду старта чемпионата мира-2026.

«Пока, я думаю, самой слабой на турнире была сборная ЮАР. Но посмотрим дальше», – написал Андронов.

В 1-м туре ЮАР проиграла Мексике (0:2).

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Источник: телеграм-канал Алексея Андронова
Чемпионат мира ЮАР. Премьершип ЮАР
Комментарии (12)
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Semenycch
1781423991
Мда, мексиканцы в том матче особо не напрягались.
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vkarliskiy
1781424581
Комментарий скрыт модератором
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рылы
1781425704
а мы этому катару разок проиграли. усатый понабрал кривоногих спартачей в сборную, во главе с глушаковским рылом - и вот результат)
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Император Бомжей
1781425743
Ну да, играть матч в меньшинстве 9 на 11, потом 9 на 10.. Много чего покажешь)) Пока да, они слабейшие, как и Парагвай
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Антрацитовый волхв
1781425824
Не согласен.
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jerry093
1781426884
он корея чехия не смотрел? чехи вообще непонятно во что играли, при том что корея ошибалась дохера
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k611
1781428285
Для объективности нужно чтобы все команды свои стартовые матчи сыграли.
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boris63
1781430591
Эксперт блин.
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zigbert
1781442305
Чемпионат только начался а у него уже появилась слабейшая команда.
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