Новая информация о состоянии Месси за 3 дня до 1-го матча ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил о том, как чувствуют себя травмированные игроки.
По словам Скалони, Лионелю Месси, Эмилиано Мартинесу и Кристиану Ромеро уже лучше.
- ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Аргентина сыграет на групповом этапе с Алжиром, Австрией и Иорданией.
- На «Бомбардире» можно следить за расписанием, результатами, таблицами, бомбардирами и другой статистикой турнира.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо