Нагучев переживает, что футбол из-за ФИФА окажется «в жопе»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев недоволен, что на ЧМ-2026 есть паузы внутри таймов.

«В 1994 году американцы очень хотели распилить тайм на две части, чтобы продавать больше рекламного времени. ФИФА не просто запретила это, но и всячески высмеивала американизацию спорта.

В 2026 году мы получили не таймы, а четверти. Это все равно просто ужасно. Тайм разбивается совершенно необязательной паузой, немного теряется и ценность, и целостность процесса. Юрген Клопп вчера сказал, что в футбол пришли клерки из кабинетов с кондиционерами. Он знает, о чем говорит: именно такие продаваки не взяли его в «Гамбург» в 2008, потому что тот не пытался себя порекламить, а вел себя как обычный Клоппо.

«Гамбург» позже оказался в жопе на долгие годы. Надеюсь, футбол и чемпионаты мира не ждет эта участь», – написал Нагучев.