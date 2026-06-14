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Нагучев переживает, что футбол из-за ФИФА окажется «в жопе»

Сегодня, 10:48
8

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев недоволен, что на ЧМ-2026 есть паузы внутри таймов.

«В 1994 году американцы очень хотели распилить тайм на две части, чтобы продавать больше рекламного времени. ФИФА не просто запретила это, но и всячески высмеивала американизацию спорта.

В 2026 году мы получили не таймы, а четверти. Это все равно просто ужасно. Тайм разбивается совершенно необязательной паузой, немного теряется и ценность, и целостность процесса. Юрген Клопп вчера сказал, что в футбол пришли клерки из кабинетов с кондиционерами. Он знает, о чем говорит: именно такие продаваки не взяли его в «Гамбург» в 2008, потому что тот не пытался себя порекламить, а вел себя как обычный Клоппо.

«Гамбург» позже оказался в жопе на долгие годы. Надеюсь, футбол и чемпионаты мира не ждет эта участь», – написал Нагучев.

  • Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые участвуют 48 команд.
  • Финал состоится в Нью-Джерси.
  • Действующие чемпионы мира – аргентинцы.

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Чемпионат мира
Комментарии (8)
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odessakmv
1781425213
48 команд в финальной части, дискотека вместо футбола, Таити и Кюросау - это уже ж.па!!!
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рылы
1781426024
в "своей игре" как-то прозвучал вопрос, типа каким образом в нхл лет 100 назад придумали больше зарабатывать. ответ оказался таким: было 2 периода по 30 минут, стало 3 периода по 20. ну и, соответственно, стало 2 перерыва. больше рекламы, больше продаж хот-догов, или чего они там жрут.
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Император 1
1781429170
Так и есть
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boris63
1781431989
Сейчас спорт как таковой перестал существовать, в спорт залезли решалы бизнеса, и сейчас главное для всех — бабло.
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andr45
1781437170
БОМБАРДИР «Нагучев переживает, что футбол из-за ФИФА окажется «в жопе» И, чем этому старожилу такое соседство не нравится?
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алдан2014
1781437210
Чудо заголовок. Модерн!!!
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Коста008
1781442146
У нас любят, конечно, из пустого в порожнее переливать. А чем это паузы на водопой вдруг стали преступлением против футбола? То, что американцы своим зрителям пихают туда рекламу, это проблемы американцев. Закончится этот ЧМ, все в Евразии дружно забудут об этом. Я не знаю как Нагучев, но я помню матчи клубного ЧМ, где футболисты еле волочали ноги по полю из-за местной духоты. Вот ФИФА и нашли компромисс - не мучать футболистов, ну и подмазать местных спонсоров. Я точно не считаю это глобальной проблемой этого ЧМ
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