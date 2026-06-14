Бразилия не выиграет ЧМ-2026, если верить статистике

Сборная Бразилии на старте чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Марокко (1:1).
Бразилия ни разу не выигрывала чемпионат мира, когда начинала турнир с ничьей или поражения. Соответственно, если верить статистике, бразильцам в этом году не стать чемпионами мира.
- Бразильцы – пятикратные чемпионы мира (больше всех). Последний титул был в 2002 году под руководством Луиса Фелипе Сколари.
- Во 2-м туре бразильцы встретятся с Гаити, матч пройдет в Филадельфии.
- Сейчас в группе лидирует Шотландия.
Источник: «Бомбардир»