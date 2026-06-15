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  • Анчелотти опубликовал пост после дебюта на ЧМ в качестве тренера

Анчелотти опубликовал пост после дебюта на ЧМ в качестве тренера

Вчера, 23:15
2

Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, высказался о стартовом матче команды на чемпионате мира-2026. В 1-м туре бразильцы не победили Марокко (1:1).

«Вчера мы сделали первый шаг на чемпионате мира. И сделали это с радостью и гордостью представлять Бразилию. Это только начало. Продолжаем работать и смотреть вперед. Идем вместе!» – написал Анчелотти в соцсети X.

  • После 1-го тура в группе C Бразилия и Марокко набрали по одному очку.
  • Во 2-м туре бразильцы встретятся с Гаити, матч пройдет в Филадельфии.
  • Сейчас в группе лидирует Шотландия.

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Источник: аккаунт Карло Анчелотти в Х
Чемпионат мира Бразилия. Серия А Марокко Бразилия Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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Император 1
1781556103
Судя по его посту, это мощное достижение 🤣
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zigbert
1781588108
Наверное не такого результата ждал Анчелотти в первом матче.
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