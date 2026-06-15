Анчелотти опубликовал пост после дебюта на ЧМ в качестве тренера

Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, высказался о стартовом матче команды на чемпионате мира-2026. В 1-м туре бразильцы не победили Марокко (1:1).
«Вчера мы сделали первый шаг на чемпионате мира. И сделали это с радостью и гордостью представлять Бразилию. Это только начало. Продолжаем работать и смотреть вперед. Идем вместе!» – написал Анчелотти в соцсети X.
- После 1-го тура в группе C Бразилия и Марокко набрали по одному очку.
- Во 2-м туре бразильцы встретятся с Гаити, матч пройдет в Филадельфии.
- Сейчас в группе лидирует Шотландия.
Источник: аккаунт Карло Анчелотти в Х