Анчелотти опубликовал пост после дебюта на ЧМ в качестве тренера

Карло Анчелотти, главный тренер сборной Бразилии, высказался о стартовом матче команды на чемпионате мира-2026. В 1-м туре бразильцы не победили Марокко (1:1).

«Вчера мы сделали первый шаг на чемпионате мира. И сделали это с радостью и гордостью представлять Бразилию. Это только начало. Продолжаем работать и смотреть вперед. Идем вместе!» – написал Анчелотти в соцсети X.