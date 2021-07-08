Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки

Станислав Черчесов может получить денежную компенсацию за увольнение с поста главного тренера сборной России.

По информации Eurostavka, РФС выплатит тренеру 300 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.

Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, что Черчесов отказался от выплаты неустойки.

Черчесов зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.

Он тренировал сборную России с августа 2016 года.

Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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