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    Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки

    Станислав Черчесов может получить денежную компенсацию за увольнение с поста главного тренера сборной России.

    По информации Eurostavka, РФС выплатит тренеру 300 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.

    Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, что Черчесов отказался от выплаты неустойки.

    • Черчесов зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • Он тренировал сборную России с августа 2016 года.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

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    Источник: Eurostavka

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +8620

      alp 11 минут назад

      емае!! за что??????? как хочеться посадить всех этих дармоедов на зарплату работяг. ведь они даже на нее не заработали! суки!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12228

      Persona_non_Grata 24 минуты назад

      Хорошая прибавка к пособию по безработице )

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1960

      andrej-lucevich 33 минуты назад

      а пишут, что он отказался от денег! ну и где правда?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11026

      ilichkadr > andrej-lucevich 31 минуту назад

      Чабан за такие бабки удавится!

      1
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      Рейтинг: +5208

      Fusballer > andrej-lucevich 31 минуту назад

      Это было бы достойно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +707

      Untitled-1 36 минут назад

      получит у Газизова!

      0
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      Рейтинг: +5208

      Fusballer 37 минут назад

      На хлебушек хватит.

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      Рейтинг: +1138

      SaveAS > Fusballer 32 минуты назад

      Ты наверное хотел сказать на Хлеб Завод :D

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      Рейтинг: +5208

      Fusballer > SaveAS 31 минуту назад

      Да, к рыбному заводику))))

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      Рейтинг: +11026

      ilichkadr 44 минуты назад

      Чтоб я так жил! Хватит ещё на один рыбзавод.

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      Рейтинг: +20277

      slavutiq70 48 минут назад

      Поражаюсь таким получкам , целый кардиоцентр в Пензе к примеру получает меньше денег на всех врачей , чем один футболист или тренер,хотя реально спасают жизнь тысячам людей ,а что они сделали для страны ?????

      4
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      Рейтинг: +862

      Enter2006 51 минуту назад

      300млн он должен был выплатить за бездарную работу, а не ему ещё денег накидывать.

      4
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