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  • Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки

Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки

8 июля 2021, 16:57
39

Станислав Черчесов может получить денежную компенсацию за увольнение с поста главного тренера сборной России.

По информации Eurostavka, РФС выплатит тренеру 300 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.

Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, что Черчесов отказался от выплаты неустойки.

  • Черчесов зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • Он тренировал сборную России с августа 2016 года.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.

Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

Источник: Eurostavka
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (39)
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Enter2006
1625752972
300млн он должен был выплатить за бездарную работу, а не ему ещё денег накидывать.
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slavа0508
1625753183
Поражаюсь таким получкам , целый кардиоцентр в Пензе к примеру получает меньше денег на всех врачей , чем один футболист или тренер,хотя реально спасают жизнь тысячам людей ,а что они сделали для страны ?????
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ilichkadr
1625753431
Чтоб я так жил! Хватит ещё на один рыбзавод.
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alp
1625755402
емае!! за что??????? как хочеться посадить всех этих дармоедов на зарплату работяг. ведь они даже на нее не заработали! суки!
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вальтер79
1625758162
ппц у нас страна пенсионерам на еду еле еле денег хватает а лысому 300 лямов выплачивают за провал сборной однако
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alex1951
1625758514
ОБЬЯВЛЕНИЕ! Согласен работать тренером сборной один день (последний).....
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MaxRnD
1625759451
Королевство кривых зеркал ! А может всё же он эти деньги должен вернуть в кассу за такие результаты работы ?
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baden69
1625760021
А я уж понадеялся, что он действительно отказался от неустойки за расторжение контракта, что хоть за что-то его можно уважать... Ан нет! Как был ...... так и остался.....
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MaxRnD
1625760410
Юриста, составлявшего контракт, повесить на лобном месте, чтобы другим не повадно было
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Lilipyt
1625762413
Не понимаю, в очередной раз тренер получает больше за разрыв контракта, чем за год работы по контракту. Так если разрывают контракт, значит человек не справляется с обязанностями. За какой хрен указывать в контракте сумму больше годовой зарплаты. Потом у РФС нет средств на обновление инфраструктуры и передают на плечи клубам. Молодцы, сказать не чего...
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