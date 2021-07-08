Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки

Станислав Черчесов может получить денежную компенсацию за увольнение с поста главного тренера сборной России.
По информации Eurostavka, РФС выплатит тренеру 300 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.
Ранее журналист Сергей Егоров сообщал, что Черчесов отказался от выплаты неустойки.
- Черчесов зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- Он тренировал сборную России с августа 2016 года.
- Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018 и не вышла из группы на Евро-2020.
Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»
Источник: Eurostavka