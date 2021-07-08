Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

8 июля 2021, 16:49
16

Станислав Черчесов прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной России.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни.

Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», – сказал Черчесов.

  • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Россия заняла последнее место в группе на Евро-2020.

Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки за расторжение контракта

Источник: «МК»
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (16)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АлексМак
1625752396
Конечно незабываемыми. За такую зарплату....
Ответить
SaveAS
1625752531
Кто бы сомневался 2.5 ляма зеленых за год и матчей 7шт в год, подбор игроков (пальцем в небо) Тактика - вешайте на Дзюбу может и забьет! Не работа а мечта
Ответить
Enter2006
1625752884
Как в фильме терминатор 2 фраза: "изи мани". Иди, рыб разводи, обожрался лёгкими деньгами за чужой счет.
Ответить
ilichkadr
1625753940
Ясный перец, как же забудешь. Ни фига не делать 5 лет и такие денжищи свалились на голову! Ещё и должны остались. Надо эти 300 лямов с Мутко содрать.
Ответить
Fusballer
1625754127
С зп 2,5 лямя евро в год, и неустойкой 300 лямов рубликов можно радоваться. Ипотеку то хватит выплатить?
Ответить
Play
1625755738
Да в наших тоже, ещё долго с ужасом будем вспоминать
Ответить
Derzkiy1
1625758218
Эти 5 лет было стыдно смотреть сборную которую он собрал и его взгляды на футбол ! Назначить его было такое же глупое решение как Ярцева… Худшие тренеры которые были в стране
Ответить
вальтер79
1625758249
конечно где еще столько бабла на халяву поднимешь
Ответить
BRO_football
1625764817
Да, 5 лет поработал в сборной России и теперь денег на всю оставшуюся жизнь хватит
Ответить
saf05
1625772202
Пять лет коту под хвост.
Ответить
Главные новости
ФотоПост тренера «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
12:37
Фанаты «Галатасарая» оценили дебют Батракова
11:41
2
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
1
«Галатасараю» посоветовали еще одного россиянина
10:23
1
Семак прокомментировал скандальную победу «Зенита» над «Факелом»
10:15
14
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
28
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Все новости
Все новости
Галактионов отреагировал на худший старт «Локо» в российской истории
12:47
В «Галатасарае» поделились впечатлениями от дебюта Батракова
12:17
«Сердце кровью обливается»: Смородская – о «Локомотиве»
11:59
Реакция Губерниева на предголевой пас Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
11:31
1
ВидеоДевушки в кокошниках встретили новичка «Динамо», который привозил на базу проституток
10:55
4
Батраков опубликовал пост после дебюта в «Галатасарае» – Осимхен отреагировал
10:31
1
Заработавший пенальти в Воронеже игрок «Зенита» прокомментировал скандальный эпизод
09:59
28
Мнение Мостового о скандальном пенальти в пользу «Зенита»
09:39
13
Только один игрок забил со штрафных больше, чем Месси
09:27
«Интер Майами» с помощью покера 39-летнего Месси победил со счетом 7:1
09:25
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
2
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
2
Галактионов рассказал о настроении в «Локо», который в зоне стыков
01:31
2
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
4
Интервью Черчесова после голевой феерии с «Крыльями Советов»
01:11
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
8
В Турции отреагировали на дебют Батракова
00:39
2
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
1
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
11
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
46
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
7
Бакаев – после поражения от «Динамо»: «Я много чего сказал бы, но не буду, мне еще играть»
Вчера, 23:25
Галактионов высказался после нового поражения «Локомотива»
Вчера, 23:21
1
В «Динамо» прокомментировали интерес к Мостовому
Вчера, 23:06
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+