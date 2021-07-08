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    Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

    Станислав Черчесов прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной России.

    «Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни.

    Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», – сказал Черчесов.

    • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Россия заняла последнее место в группе на Евро-2020.

    Eurostavka: РФС выплатит Черчесову 300 миллионов рублей неустойки за расторжение контракта

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    Источник: «МК»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1838

      Play 5 минут назад

      Да в наших тоже, ещё долго с ужасом будем вспоминать

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5208

      Fusballer 31 минуту назад

      С зп 2,5 лямя евро в год, и неустойкой 300 лямов рубликов можно радоваться. Ипотеку то хватит выплатить?

      2
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      Рейтинг: +11026

      ilichkadr 35 минут назад

      Ясный перец, как же забудешь. Ни фига не делать 5 лет и такие денжищи свалились на голову! Ещё и должны остались. Надо эти 300 лямов с Мутко содрать.

      2
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      Рейтинг: +8850

      NewLife 36 минут назад

      Аминь.

      1
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      Рейтинг: +862

      Enter2006 52 минуты назад

      Как в фильме терминатор 2 фраза: "изи мани". Иди, рыб разводи, обожрался лёгкими деньгами за чужой счет.

      5
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      Рейтинг: +1138

      SaveAS 58 минут назад

      Кто бы сомневался 2.5 ляма зеленых за год и матчей 7шт в год, подбор игроков (пальцем в небо) Тактика - вешайте на Дзюбу может и забьет! Не работа а мечта

      5
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      Рейтинг: +19

      АлексМак 1 час назад

      Конечно незабываемыми. За такую зарплату....

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