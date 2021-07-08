Черчесов: «Пять лет работы в сборной России останутся самыми незабываемыми в моей жизни»

Станислав Черчесов прокомментировал отставку с поста главного тренера сборной России.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни.

Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», – сказал Черчесов.

Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.

Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.

Россия заняла последнее место в группе на Евро-2020.

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