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    Журналист Егоров: Черчесов отказался от неустойки за досрочный разрыв контракта

    Стали известны подробности увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

    По информации журналиста Сергея Егорова, Черчесов согласился с предложением уйти в отставку.

    Черчесов также отказался от неустойки за разрыв контракта. Его соглашение с РФС действовало еще полтора года – до 30 декабря 2022-го.

    • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
    • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
    • Россия заняла последнее место в группе на Евро-2020.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +7068

      "supermax" 8 минут назад

      Стасян, если боишься что е.б.а.л.о треснет, то не треснет, бери))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3269

      neim 11 минут назад

      Как говорил Константин Сергеевич Станиславский : "Не верю." )))

      1
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      Рейтинг: +618

      Cromathaar 26 минут назад

      Официально отказался, чтобы неофициально взять 150, и никто не платил налоги? )

      1
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      Рейтинг: +20277

      slavutiq70 42 минуты назад

      Если это правда,,,,то респект усатому я такого даже не могу вспомнить что кто то отказался,,,

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      Рейтинг: +10075

      BRO_football 48 минут назад

      Да бред какой-то. Быть того не может! Это на Черчесова не похоже, чтобы просто так отказываться от 300 млн рублей.
      Ещё как возьмёт, да в свой рыбный бизнес вложит!

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      Рейтинг: +15733

      derrik2000 1 час назад

      Ну, эту "новость от Егорова" я в Телеграм уже прочитал.

      А ВОТ НОВОСТЬ тоже с Телеграм из другого источника, от Карпа:

      "Как стало известно Ивану Карпову и Eurostavka, Станислав Черчесов после увольнения с поста главного тренера сборной России получит 300 млн рублей в качестве неустойки.
      При этом ранее СМИ сообщали, что тренер отказался от суммы неустойки за досрочное расторжение контракта, который действовал до декабря 2022 года."

      Ссылка:
      https://eurostavka.ru/news/football/rfs-vyplatit-cherchesovu-300-mln-rubley-neustoyki-za-dosrochnoe-rastorzhenie-kontrakta

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      Рейтинг: +19

      АлексМак 1 час назад

      Неужели совесть ещё осталась? Верится в это с трудом, что он отказался. Хотя с такими бабосами, можно уже показать общественности, какой он праведный. Показное всё это.

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