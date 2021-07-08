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  • Журналист Егоров: Черчесов отказался от неустойки за досрочный разрыв контракта

Журналист Егоров: Черчесов отказался от неустойки за досрочный разрыв контракта

8 июля 2021, 16:43
13

Стали известны подробности увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

По информации журналиста Сергея Егорова, Черчесов согласился с предложением уйти в отставку.

Черчесов также отказался от неустойки за разрыв контракта. Его соглашение с РФС действовало еще полтора года – до 30 декабря 2022-го.

  • Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
  • Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
  • Россия заняла последнее место в группе на Евро-2020.

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (13)
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АлексМак
1625752070
Неужели совесть ещё осталась? Верится в это с трудом, что он отказался. Хотя с такими бабосами, можно уже показать общественности, какой он праведный. Показное всё это.
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derrik2000
1625752266
Ну, эту "новость от Егорова" я в Телеграм уже прочитал. А ВОТ НОВОСТЬ тоже с Телеграм из другого источника, от Карпа: "Как стало известно Ивану Карпову и Eurostavka, Станислав Черчесов после увольнения с поста главного тренера сборной России получит 300 млн рублей в качестве неустойки. При этом ранее СМИ сообщали, что тренер отказался от суммы неустойки за досрочное расторжение контракта, который действовал до декабря 2022 года." Ссылка: https://eurostavka.ru/news/football/rfs-vyplatit-cherchesovu-300-mln-rubley-neustoyki-za-dosrochnoe-rastorzhenie-kontrakta
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BRO_football
1625753186
Да бред какой-то. Быть того не может! Это на Черчесова не похоже, чтобы просто так отказываться от 300 млн рублей. Ещё как возьмёт, да в свой рыбный бизнес вложит!
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slavа0508
1625753532
Если это правда,,,,то респект усатому я такого даже не могу вспомнить что кто то отказался,,,
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Cromathaar
1625754509
Официально отказался, чтобы неофициально взять 150, и никто не платил налоги? )
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"supermax"
1625755567
Стасян, если боишься что е.б.а.л.о треснет, то не треснет, бери))
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moskowcity-petrv
1625756241
Неустойкой, мог бы болел гревануть
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_Marqella_
1625757853
Молодец какой...
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artyomr57erm
1625777015
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Plyash
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