Журналист Егоров: Черчесов отказался от неустойки за досрочный разрыв контракта

Стали известны подробности увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

По информации журналиста Сергея Егорова, Черчесов согласился с предложением уйти в отставку.

Черчесов также отказался от неустойки за разрыв контракта. Его соглашение с РФС действовало еще полтора года – до 30 декабря 2022-го.