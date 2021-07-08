Журналист Егоров: Черчесов отказался от неустойки за досрочный разрыв контракта

Стали известны подробности увольнения Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.
По информации журналиста Сергея Егорова, Черчесов согласился с предложением уйти в отставку.
Черчесов также отказался от неустойки за разрыв контракта. Его соглашение с РФС действовало еще полтора года – до 30 декабря 2022-го.
- Черчесов тренировал сборную России с августа 2016 года.
- Национальная команда под его руководством дошла до 1/4 финала ЧМ-2018.
- Россия заняла последнее место в группе на Евро-2020.
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова