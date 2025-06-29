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Германия (мол)
Новости
Новости сборной Германии по футболу
Сайт:
http://www.dfb.de/index/
Тренер:
Антонио Ди Сальво
Состав
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
Определился победитель молодежного Евро-2025
2025.06.29 00:41
1
Определились финалисты молодежного Евро-2025
2025.06.26 00:24
Определились финалисты юношеского Евро-2025
2025.06.23 23:11
Определились все полуфиналисты молодежного Евро-2025
2025.06.23 09:48
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Определились финалисты юношеского ЧМ-2023
2023.11.28 17:17
Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф
2021.07.28 13:23
7
Олимпиада. Германия в меньшинстве победила Саудовскую Аравию
2021.07.25 16:32
1
«СЭ»: переговоры РФС с Кунцем зашли в тупик
2021.07.23 12:52
11
Кунц – о сборной России: «Спасибо за такое доверие. Обсудим это, когда закончится Олимпиада»
2021.07.22 17:19
8
Олимпиада. Бразилия победила Германию в матче с хет-триком Ришарлисона, удалением и незабитым пенальти. Малком вышел на замену
2021.07.22 16:26
3
Тренер молодежной сборной Германии Кунц может возглавить сборную России
2021.07.06 18:20
23
Сборная Германии выиграла молодежный Евро в третий раз в истории
2021.06.06 23:59
Молодежный Евро-2021. Германия победила Португалию в финале
2021.06.06 23:53
1
Молодежный Евро-2021. Германия благодаря дублю Вирца победила Нидерланды и вышла в финал
2021.06.03 23:56
Молодежный Евро-2021. Германия и Португалия стали полуфиналистами турнира
2021.06.01 00:58
Определились все участники плей-офф молодежного Евро-2021
2021.03.31 21:35
Евро U-21. Сборная Испании обыграла Германию в финале и стала чемпионом
2019.07.01 00:27
4
Нойер, Неста, Лэмпард, Хави и Рауль – в символической сборной Евро-U21 всех времен
2019.06.16 19:52
2
Лев: «Евро-U21 и Кубок конфедераций мало влияют на чемпионат мира»
2017.07.02 02:06
4
Писарев: «Нечасто увидишь, как Германия тянет время на своем поле»
2016.10.08 06:32
2
Молодежная сборная России забила три мяча, но проиграла немецкой сборной
2016.10.07 21:16
5
Головин, Набиуллин и Селихов не сыграют за молодежную сборную из-за травм
2016.10.04 12:23
2
Отбор ЧЕ-2017. Молодежная сборная России на своем поле уступила Германии
2016.03.29 21:57
1
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