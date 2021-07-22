Олимпиада. Бразилия победила Германию в матче с хет-триком Ришарлисона, удалением и незабитым пенальти. Малком вышел на замену

Сборная Бразилии обыграла Германию (4:2) в матче первого тура группового этапа Олимпиады-2020 в Японии.

В первом тайме хет-трик оформил нападающий «Эвертона» Ришарлисон. На 45-й минуте Бразилия могла сделать счет 4:0, но Матеус Кунья не реализовал пенальти.

Сборная Германии забила два гола после перерыва усилиями Надима Амири и Рагнара Ахе. С 63-й минуты немцы играли в меньшинстве после удаления Максимилиана Арнольда.

В компенсированное время четвертый мяч в ворота сборной Германии забил Паулиньо.

Бразильский вингер «Зенита» Малком вышел на замену на 65-й минуте.

Олимпиада. Группа D. 1-й тур

Бразилия – Германия – 4:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Ришарлисон, 7; 2:0 – Ришарлисон, 22; 3:0 – Ришарлисон, 30; 3:1 – Амири, 57; 3:2 – Ахе, 83; 4:2 – Паулиньо, 90+4.

Удаления: нет – Арнольд, 63.

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