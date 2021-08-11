Сборная Бразилии по футболу

- 13 февраля
- 07:55 Защитник «Зенита» Ренан – победитель молодежного чемпионата Южной Америки
- 11 августа 2021
- 12:58 Фото Малком присоединился к «Зениту» после победы на Олимпиаде 13
- 7 августа 2021
- 22:15 Фото ЦСКА поздравил Фукса с олимпийским золотом. Игрок ни провел на турнире ни матча 13
- 17:59 38-летний Алвес выиграл 43-й трофей в карьере. Он самый титулованный футболист в истории 10
- 17:07 Видео Олимпиада. Гол Малкома принес Бразилии второе подряд чемпионство 30
- 3 августа 2021
- 13:45 Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал
- 31 июля 2021
- 17:30 Определены полуфинальные пары Олимпиады 4
- 14:58 Олимпиада. Бразилия победила Египет, Япония обыграла Новую Зеландию по пенальти
- 28 июля 2021
- 17:32 Определились все пары 1/4 финала Олимпиады 6
- 13:23 Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф 8
- 10:01 Малком и Фукс – в запасе Бразилии на матч с Саудовской Аравией 5
- 25 июля 2021
- 13:29 Олимпиада. Бразилия сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром в матче с 2 удалениями, Малком вышел на 74-й минуте
- 10:58 Малком и Фукс – в запасе Бразилии на матч с Кот-д‘Ивуаром
- 22 июля 2021
- 16:26 Олимпиада. Бразилия победила Германию в матче с хет-триком Ришарлисона, удалением и незабитым пенальти. Малком вышел на замену 3
- 17 августа 2018
- 20:14 Вратарь «Фламенго» расплакался, узнав о вызове в сборную Бразилии 4
- 21 февраля 2017
- 06:12 Тренер олимпийской сборной Бразилии, выигравший Олимпиаду-2016, отправлен в отставку