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  • Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии

Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии

Сегодня, 14:48
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Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о том, что клуб не отпустил его в молодежную сборную Бразилии.

Новичка армейцев вызвали на товарищеские матчи в августе.

«Сильно ли расстроился, что ЦСКА не отпустил в молодежную сборную Бразилии? Нет, думаю, они сделали это ради моего же блага, чтобы помочь мне лучше адаптироваться здесь, в России, а также ради предстоящих матчей.

Так что, возможно, сейчас не самое лучшее время ехать в сборную. Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА.

Цели те же, что и у всех: играть лучше, развиваться и забивать как можно больше голов», – заявил Алвес.

  • Сообщалось, что армейцы заплатили «Сан-Паулу» за игрока 6 млн евро + 25 процентов от прибыли с последующей перепродажи.
  • Контракт Алвеса с ЦСКА рассчитан до 2030 года.
  • Хавбек выбрал 7-й игровой номер.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Бразилия (мол.) Алвес Матеус
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Желательно, больше одного за оставшийся сезон.
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