Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о том, что клуб не отпустил его в молодежную сборную Бразилии.
Новичка армейцев вызвали на товарищеские матчи в августе.
«Сильно ли расстроился, что ЦСКА не отпустил в молодежную сборную Бразилии? Нет, думаю, они сделали это ради моего же блага, чтобы помочь мне лучше адаптироваться здесь, в России, а также ради предстоящих матчей.
Так что, возможно, сейчас не самое лучшее время ехать в сборную. Мои мысли полностью сосредоточены на ЦСКА.
Цели те же, что и у всех: играть лучше, развиваться и забивать как можно больше голов», – заявил Алвес.
- Сообщалось, что армейцы заплатили «Сан-Паулу» за игрока 6 млн евро + 25 процентов от прибыли с последующей перепродажи.
- Контракт Алвеса с ЦСКА рассчитан до 2030 года.
- Хавбек выбрал 7-й игровой номер.
Источник: Sport24