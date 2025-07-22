ЦСКА объяснил, почему не отпустил Алвеса в сборную Бразилии

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо признал, что клуб не отпустил Матеуса Алвеса в молодежную сборную Бразилии.
«ЦСКА всегда с большим уважением относился к институту сборных, и мы гордимся, что наш игрок получил вызов в одну из сборных Бразилии. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет – это скорейшая адаптация и результат.
Грядущий сбор молодежной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА, тогда как сезон в России уже стартовал, и тренерский штаб рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно остаться игроку в расположении ЦСКА», – написал Брейдо.
- Сообщалось, что «армейцы» заплатили «Сан-Паулу» за игрока 6 млн евро + 25 процентов от прибыли с последующей перепродажи.
- Контракт Алвеса с ЦСКА рассчитан до 2030 года.
- Хавбек выбрал 7-й игровой номер.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо