ЦСКА объяснил, почему не отпустил Алвеса в сборную Бразилии

Глава пресс-службы ЦСКА Кирилл Брейдо признал, что клуб не отпустил Матеуса Алвеса в молодежную сборную Бразилии.

«ЦСКА всегда с большим уважением относился к институту сборных, и мы гордимся, что наш игрок получил вызов в одну из сборных Бразилии. Однако сейчас наш общий с игроком приоритет – это скорейшая адаптация и результат.

Грядущий сбор молодежной сборной Бразилии проходит вне официального календаря ФИФА, тогда как сезон в России уже стартовал, и тренерский штаб рассчитывает на футболиста. Убеждены, что в интересах клуба и национальной команды будет правильно остаться игроку в расположении ЦСКА», – написал Брейдо.