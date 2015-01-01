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    Результаты сборной Бразилии по футболу

    Сайт http://www.brasilfutebol.com/
    Тренер Андре Жардин
    Турниры:
    Олимпиада 2020
    Групповой этап, Финал
    		7 августа, суббота 14:30 Бразилия (мол.) 2:1 Испания (мол.)
    Групповой этап, 1/2 финала
    		3 августа, вторник 11:00 Мексика (мол.) 0:0
    (1:4)п         		Бразилия (мол.)
    Групповой этап, 1/4 финала
    		31 июля, суббота 13:00 Бразилия (мол.) 1:0 Египет (мол.)
    Олимпиада 2020, группа D
    Групповой этап, 3 тур
    		28 июля, среда 11:00 Саудовская Аравия (мол.) 1:3 Бразилия (мол.)
    Групповой этап, 2 тур
    		25 июля, воскресенье 11:30 Бразилия (мол.) 0:0 Кот-д'Ивуар (мол.)
    Групповой этап, 1 тур
    		22 июля, четверг 14:30 Бразилия (мол.) 4:2 Германия (мол.)
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