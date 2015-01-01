Турниры:
Олимпиада 2020
Олимпиада 2020, группа D
|Групповой этап, Финал
|7 августа, суббота
|14:30
|Бразилия (мол.)
|2:1
|Испания (мол.)
|Групповой этап, 1/2 финала
|3 августа, вторник
|11:00
|Мексика (мол.)
|0:0
(1:4)п
|Бразилия (мол.)
|Групповой этап, 1/4 финала
|31 июля, суббота
|13:00
|Бразилия (мол.)
|1:0
|Египет (мол.)
|Групповой этап, 3 тур
|28 июля, среда
|11:00
|Саудовская Аравия (мол.)
|1:3
|Бразилия (мол.)
|Групповой этап, 2 тур
|25 июля, воскресенье
|11:30
|Бразилия (мол.)
|0:0
|Кот-д'Ивуар (мол.)
|Групповой этап, 1 тур
|22 июля, четверг
|14:30
|Бразилия (мол.)
|4:2
|Германия (мол.)