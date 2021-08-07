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Расписание матчей
Олимпиада
Бразилия (мол.) - Испания (мол)
Бразилия (мол.) - Испания (мол): обзор матча 07 августа 2021
Бразилия (мол.)
07.08.2021, суббота, 14:30
Олимпиада, Финал
2 : 1
Завершен
Испания (мол)
45+2'
М. Кунья
108'
Малком
61'
М. Оярсабаль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бразилия (мол.) - Испания (мол)
Замена
Паулиньо
️️️️
Ришарлисон
114'
Замена
Г. Менино
️️️️
Антони
112'
112'
Замена
Х. Монкайола
️️️️
М. Субименди
ГОЛ! 2:1!
Малком
Пас отдал
Антони
108'
Замена
Рейньер
️️️️
Клаудиньо
106'
105'
+1
Желтая карточка
Б. Хиль
104'
Замена
Р. Мир
️️️️
М. Оярсабаль
Замена
Малком
️️️️
М. Кунья
91'
91'
Замена
Х. Вальехо
️️️️
О. Хиль
91'
Замена
Х. Миранда
️️️️
М. Кукурелья
Желтая карточка
Д. Луис
89'
Желтая карточка
М. Кунья
64'
61'
ГОЛ! 1:1!
М. Оярсабаль
Пас отдал
К. Солер
46'
Замена
Б. Хиль
️️️️
М. Асенсио
46'
Замена
К. Солер
️️️️
М. Мерино
ГОЛ! 1:0!
М. Кунья
Пас отдал
Д. Алвес
45'
+2
Пенальти не реализован!
Ришарлисон
38'
Желтая карточка
Ришарлисон
31'
27'
Желтая карточка
Э. Гарсия
Желтая карточка
Г. Арана
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия (мол.)
1
Сантос
ВР
15
Нино
ЦЗ
0
Диего Карлос
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
18
Дуглас Луис
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Клаудиньо
АП
19
Антони
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
Испания (мол)
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
22
Оскар Хиль
ПЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
20
Педри
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
Бразилия (мол.)
12
Бренно
ВР
0
Рикардо Грака
ЦЗ
13
Матеузиньо
ПЗ
0
Паулиньо
ЛВ
2
Габриэль Менино
ЦП
0
Рейньер
АП
0
Малком
ПВ
Испания (мол)
0
Альваро Фернандес
ВР
12
Хуан Миранда
ЛЗ
15
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Брайан Хиль
ЛВ
8
Карлос Солер
ЦП
0
Хон Монкайола
ЦП
0
Рафаэль Мир
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Сантос
15
Нино
0
Карлос
6
Арана
13
Алвес
18
Луис
8
Гимарайнс
20
Клаудиньо
19
Антони
7
Кунья
9
Ришарлисон
4-3-3
23
Симон
22
Хиль
4
Гарсия
4
Торрес
22
Кукурелья
20
Педри
6
Мерино
18
Субименди
10
Асенсио
10
Ольмо
21
Оярсабаль
19
Антони
2
Менино
2
Менино
19
Антони
20
Клаудиньо
0
Рейньер
0
Рейньер
20
Клаудиньо
9
Ришарлисон
0
Паулиньо
0
Паулиньо
9
Ришарлисон
7
Кунья
0
Малком
0
Малком
7
Кунья
22
Кукурелья
12
Миранда
12
Миранда
22
Кукурелья
22
Хиль
15
Вальехо
15
Вальехо
22
Хиль
6
Мерино
8
Солер
8
Солер
6
Мерино
18
Субименди
0
Монкайола
0
Монкайола
18
Субименди
10
Асенсио
22
Хиль
22
Хиль
10
Асенсио
21
Оярсабаль
0
Мир
0
Мир
21
Оярсабаль
Остались в запасе
Бразилия (мол.)
Испания (мол)
12
Бренно
ВР
0
Рикардо Грака
ЦЗ
13
Матеузиньо
ПЗ
Главный тренер
Андре Жардин
0
Альваро Фернандес
ВР
Остались в запасе
12
Бренно
ВР
0
Рикардо Грака
ЦЗ
13
Матеузиньо
ПЗ
Остались в запасе
0
Альваро Фернандес
ВР
Главный тренер
Андре Жардин
Статистика матча Бразилия (мол.) - Испания (мол)
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Бразилия (мол.)
Олимпиада, Финал
Бразилия (мол.)
2 : 1
07.08.2021
Испания (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Бразилия (мол.)
1 : 0
31.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Испания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Испания (мол)
1 : 3
21.06.2025
Англия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Испания (мол)
1 : 1
17.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Испания (мол)
2 : 1
14.06.2025
Румыния (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Словакия (мол)
2 : 3
11.06.2025
Испания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Испания (мол)
0 : 1
06.06.2025
Украина (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Крис Бит
(Брисбен)
Где смотреть матч:
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Бразилия (мол.)
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