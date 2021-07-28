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Расписание матчей
Олимпиада
Саудовская Аравия (мол.) - Бразилия (мол.)
Саудовская Аравия (мол.) - Бразилия (мол.): обзор матча 28 июля 2021
Саудовская Аравия (мол.)
28.07.2021, среда, 11:00
Олимпиада, группа D, 3 тур
1 : 3
Завершен
Бразилия (мол.)
27'
А. Аль-Амри
14'
М. Кунья
76'
Ришарлисон
90+3'
Ришарлисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саудовская Аравия (мол.) - Бразилия (мол.)
90'
+8
Желтая карточка
Д. Алвес
90'
+6
Желтая карточка
Г. Мартинелли
Желтая карточка
А. Аль-Бухари
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Ришарлисон
Пас отдал
Рейньер
Замена
N. Al Omran
️️️️
С. Аль-Фараж
89'
Замена
Х. Аль-Ганнам
️️️️
Х. Аль-Давсари
89'
87'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
М. Кунья
86'
Замена
Г. Менино
️️️️
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
Х. Аль-Давсари
80'
76'
ГОЛ! 1:2!
Ришарлисон
Пас отдал
Б. Гимарайнс
Желтая карточка
А. Мухтар
74'
71'
Замена
Рейньер
️️️️
Клаудиньо
Замена
А. Гариб
️️️️
С. Аль-Наджеи
61'
Замена
А. Мухтар
️️️️
А. Аль-Хассан
61'
46'
Замена
Малком
️️️️
Антони
Желтая карточка
Я. аш-Шахрани
29'
ГОЛ! 1:1!
А. Аль-Амри
Пас отдал
С. Аль-Фараж
27'
26'
Желтая карточка
Г. Арана
14'
ГОЛ! 0:1!
М. Кунья
Пас отдал
Клаудиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия (мол.)
0
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
12
Сауд Абдулхамид
ЦЗ
0
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
5
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
23
Али Аль-Хассан
ОП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
7
Салман Аль-Фараж
ЦФ
Главный тренер
Саад Аль-Шехри
Бразилия (мол.)
1
Сантос
ВР
6
Гильерме Арана
ЦЗ
0
Диего Карлос
ЦЗ
15
Нино
ЦЗ
13
Матеузиньо
ПЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
20
Клаудиньо
АП
19
Антони
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
Саудовская Аравия (мол.)
0
Zaid Al-Bawardi
ВР
0
Abdullah Hassoun
ЦЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
10
Али Мухтар
ЦП
0
Nasser Al Omran
ЦП
26
Турки Аль-Аммар
ЦП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Бразилия (мол.)
22
Габриэл Мартинелли
ЛВ
2
Габриэль Менино
ЦП
0
Рейньер
АП
0
Малком
ПВ
0
Лукао
ЦФ
0
Бруно Фукс
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
3-3-2-2
0
Аль-Бухари
0
Хинди
5
Аль-Давсари
4
Аль-Амри
13
аш-Шахрани
23
Аль-Хассан
12
Абдулхамид
10
Аль-Давсари
16
Аль-Наджеи
7
Аль-Фараж
19
Аль-Хамдан
3-2-1-2-2
1
Сантос
6
Арана
0
Карлос
15
Нино
13
Алвес
13
Матеузиньо
8
Гимарайнс
19
Антони
20
Клаудиньо
7
Кунья
9
Ришарлисон
16
Аль-Наджеи
18
Гариб
18
Гариб
16
Аль-Наджеи
23
Аль-Хассан
10
Мухтар
10
Мухтар
23
Аль-Хассан
7
Аль-Фараж
0
0
7
Аль-Фараж
5
Аль-Давсари
20
Аль-Ганнам
20
Аль-Ганнам
5
Аль-Давсари
8
Гимарайнс
2
Менино
2
Менино
8
Гимарайнс
20
Клаудиньо
0
Рейньер
0
Рейньер
20
Клаудиньо
7
Кунья
22
Мартинелли
22
Мартинелли
7
Кунья
19
Антони
0
Малком
0
Малком
19
Антони
Остались в запасе
Саудовская Аравия (мол.)
Бразилия (мол.)
0
Zaid Al-Bawardi
ВР
0
Abdullah Hassoun
ЦЗ
26
Турки Аль-Аммар
ЦП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Саад Аль-Шехри
0
Лукао
ЦФ
0
Бруно Фукс
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
Остались в запасе
0
Zaid Al-Bawardi
ВР
0
Abdullah Hassoun
ЦЗ
26
Турки Аль-Аммар
ЦП
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Остались в запасе
0
Лукао
ЦФ
0
Бруно Фукс
ЦФ
16
Абнер
ЦФ
Главный тренер
Саад Аль-Шехри
Главный тренер
Андре Жардин
Статистика матча Саудовская Аравия (мол.) - Бразилия (мол.)
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Саудовская Аравия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 0
14.10.2025
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
3 : 1
22.07.2025
Саудовская Аравия (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 3
25.07.2021
Германия (мол)
Бразилия (мол.)
Олимпиада, Финал
Бразилия (мол.)
2 : 1
07.08.2021
Испания (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Бразилия (мол.)
1 : 0
31.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
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