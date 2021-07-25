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Расписание матчей
Олимпиада
Саудовская Аравия (мол.) - Германия (мол)
Саудовская Аравия (мол.) - Германия (мол): обзор матча 25 июля 2021
Саудовская Аравия (мол.)
25.07.2021, воскресенье, 14:30
Олимпиада, группа D, 2 тур
2 : 3
Завершен
Германия (мол)
30'
С. Аль-Наджеи
50'
С. Аль-Наджеи
11'
Н. Амири
43'
Р. Ахе
75'
Ф. Удуохай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саудовская Аравия (мол.) - Германия (мол)
Желтая карточка
А. Аль-Хамдан
90'
+4
Замена
Х. Аль-Давсари
️️️️
С. Аль-Фараж
86'
Замена
Х. Аль-Ями
️️️️
С. Абдулхамид
86'
83'
Замена
М. Рихтер
️️️️
Р. Ахе
75'
ГОЛ! 2:3!
Ф. Удуохай
Пас отдал
М. Крузе
73'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
Н. Амири
70'
Замена
А. Сташ
️️️️
А. Майер
69'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
С. Тойхерт
Замена
А. Гариб
️️️️
А. Аль-Хулаиф
68'
66'
Красная карточка
А. Пипер
ГОЛ! 2:2!
С. Аль-Наджеи
Пас отдал
С. Абдулхамид
50'
43'
ГОЛ! 1:2!
Р. Ахе
Пас отдал
А. Пипер
ГОЛ! 1:1!
С. Аль-Наджеи
30'
11'
ГОЛ! 0:1!
Н. Амири
Пас отдал
С. Тойхерт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саудовская Аравия (мол.)
22
Мохаммед Аль-Ями
ВР
13
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
12
Сауд Абдулхамид
ЦЗ
0
Абдулбазит Хинди
ЦЗ
4
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
10
Салем Аль-Давсари
ЛВ
23
Али Аль-Хассан
ОП
16
Сами Аль-Наджеи
АП
17
Айман Аль-Хулаиф
АП
19
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
7
Салман Аль-Фараж
ЦФ
Главный тренер
Саад Аль-Шехри
Германия (мол)
0
Флориан Мюллер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
3
Феликс Удуохай
ЦЗ
0
Амос Пипер
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
0
Арне Майер
ОП
11
Надим Амири
ЦП
0
Эдуард Левен
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
0
Рагнар Ахе
ЦФ
0
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Саудовская Аравия (мол.)
0
Амин Аль-Бухари
ВР
0
Хамад Аль-Ями
ЦЗ
5
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
18
Абдулрахман Гариб
ЛВ
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
10
Али Мухтар
ЦП
18
Айман Яхья
ПВ
Германия (мол)
12
Свенд Бродерсен
ВР
0
Лука Плогман
ВР
0
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Джордан Торунарига
ЦЗ
16
Антон Сташ
ОП
0
Марко Рихтер
ПВ
4-1-3-2
22
Аль-Ями
13
аш-Шахрани
0
Хинди
4
Аль-Амри
12
Абдулхамид
23
Аль-Хассан
10
Аль-Давсари
17
Аль-Хулаиф
16
Аль-Наджеи
7
Аль-Фараж
19
Аль-Хамдан
4-1-2-3
0
Мюллер
23
Хенрикс
3
Удуохай
0
Пипер
22
Раум
0
Майер
11
Амири
0
Левен
0
Тойхерт
0
Ахе
23
Крузе
17
Аль-Хулаиф
18
Гариб
18
Гариб
17
Аль-Хулаиф
12
Абдулхамид
0
Аль-Ями
0
Аль-Ями
12
Абдулхамид
7
Аль-Фараж
5
Аль-Давсари
5
Аль-Давсари
7
Аль-Фараж
11
Амири
0
Шлоттербек
0
Шлоттербек
11
Амири
0
Тойхерт
14
Торунарига
14
Торунарига
0
Тойхерт
0
Майер
16
Сташ
16
Сташ
0
Майер
0
Ахе
0
Рихтер
0
Рихтер
0
Ахе
Остались в запасе
Саудовская Аравия (мол.)
Германия (мол)
0
Амин Аль-Бухари
ВР
10
Али Мухтар
ЦП
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
18
Айман Яхья
ПВ
Главный тренер
Саад Аль-Шехри
12
Свенд Бродерсен
ВР
0
Лука Плогман
ВР
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
0
Амин Аль-Бухари
ВР
10
Али Мухтар
ЦП
20
Халид Аль-Ганнам
ЛВ
18
Айман Яхья
ПВ
Остались в запасе
12
Свенд Бродерсен
ВР
0
Лука Плогман
ВР
Главный тренер
Саад Аль-Шехри
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Саудовская Аравия (мол.) - Германия (мол)
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Саудовская Аравия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 0
14.10.2025
Южная Корея (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 5
25.07.2025
Япония (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан (мол)
3 : 1
22.07.2025
Саудовская Аравия (мол.)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Саудовская Аравия (мол.)
2 : 3
25.07.2021
Германия (мол)
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
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