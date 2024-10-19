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Макс Крузе
Макс Крузе
Завершил карьеру
19 марта 1988 (38), Райнбек
#10 | Нападающий
180 см | 76 кг
Германия
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Трансферы
Публикации
Экс-игрок сборной Германии пожаловался, что в течение 10 лет не может избавиться от геморроя
2024.10.19 12:57
2
«Химки» и «Торпедо» отказались подписывать экс-форварда сборной Германии
2023.02.20 19:44
1
«Бавария» и «Ливерпуль» претендуют на нападающего «Вердера» Крузе
2019.05.20 20:07
1
Крузе, который интересен «Спартаку», не собирается покидать «Вердер»
2017.07.29 09:20
1
Крузе, которым интересуется «Спартак», хочет покинуть «Вердер»
2017.07.22 13:18
3
«Спартак» хочет арендовать Крузе у «Вердера»
2017.07.21 16:01
9
«Вердер» не планирует отпускать Крузе в «Спартак»
2017.07.20 09:31
3
«Спартак» поспорит с «Боруссией» и «Манчестер Юнайтед» за Крузе
2017.07.20 00:14
14
Крузе попал в сферу интересов «Вест Хэма»
2017.06.09 07:30
«МЮ» составит конкуренцию «Боруссии» в борьбе за Крузе
2017.06.02 09:16
«Боруссия» намерена приобрести Крузе из «Вердера»
2017.05.24 09:51
Крузе присоединится к Витселю в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
2017.05.23 09:32
1
Крузе может вернуться в сборную Германии
2017.04.24 09:54
Видео
Нападающий «Вердера» Крузе забил 3000-й гол в истории Бундеслиги
2017.02.05 19:41
3
Крузе: «Мы хорошо показали себя, но в итоге не взяли ни одного очка»
2017.01.29 06:45
1
Фото
«Вердер» подписал Крузе
2016.08.02 20:04
1
Крузе отказался от перехода в «Галатасарай» из-за военного переворота
2016.07.18 06:56
4
Крузе попросил руководство «Вольфсбурга» продать его
2016.06.17 08:42
Посещение ночного клуба стоило Крузе места в сборной Германии
2016.03.21 18:58
1
Роналду, Дракслер и Виллиан попали в символическую сборную недели в Лиге чемпионов
2016.02.18 20:17
2
Хекинг: «Сами позволили «Генту» вернуться в игру»
2016.02.18 06:14
Хекинг: «Иногда игрокам следует держать язык за зубами»
2015.12.21 09:04
Крузе: «И все же мы выиграли группу»
2015.10.12 07:13
Лeв: «Предстоящий чемпионат не будет для «Баварии» легкой прогулкой»
2015.08.12 13:30
Крузе: "В "Вольфсбурге" смогу зарабатывать больше, чем раньше"
2015.07.10 09:56
9
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Состав Франции на первый сбор при Зидане
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