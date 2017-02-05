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    Нападающий «Вердера» Крузе забил 3000-й гол в истории Бундеслиги

    Форвард «Вердера» Макс Крузе отметился забитым мячом в матче против «Аугсбурга» (2:3). На 65-й минуте встречи футболист реализовал одиннадцатиметровый удар. Этот гол стал 3000-м за всю историю Бундеслиги.

    В нынешнем сезоне Макс Крузе провел в Бундеслиге девять матчей, забив в них четыре гола. Игра против «Аугсбурга» стала первой в чемпионате, когда Крузе отправил мяч в ворота ударом с пенальти.

    Стоимость Крузе оценивается в 6,8 миллиона евро. «Вердер» приобрел форварда из «Вольфсбурга» летом 2016 года.

    Источник: Opta

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    05.02.2017 19:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14

      TAF 5 февраля 2017, 20:22

      Игра на нервах до последней секунды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 февраля 2017, 20:15

      с почином!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +197

      proekt 5 февраля 2017, 19:53

      отличный матч!

      0
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