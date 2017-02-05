Нападающий «Вердера» Крузе забил 3000-й гол в истории Бундеслиги

Форвард «Вердера» Макс Крузе отметился забитым мячом в матче против «Аугсбурга» (2:3). На 65-й минуте встречи футболист реализовал одиннадцатиметровый удар. Этот гол стал 3000-м за всю историю Бундеслиги.

В нынешнем сезоне Макс Крузе провел в Бундеслиге девять матчей, забив в них четыре гола. Игра против «Аугсбурга» стала первой в чемпионате, когда Крузе отправил мяч в ворота ударом с пенальти.

Стоимость Крузе оценивается в 6,8 миллиона евро. «Вердер» приобрел форварда из «Вольфсбурга» летом 2016 года.