Крузе присоединится к Витселю в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

Нападающий «Вердера» Макс Крузе может начать следующий сезон в составе китайского клуба. Известно, что серьезный интерес к футболисту проявляет «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в котором выступает бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель. Китайцы готовы заплатить за трансфер 15 миллионов евро. Зарплата самого футболиста на новом месте работы составит 13 миллионов евро за сезон.

В прошедшем сезоне Крузе 23 раза выходил на поле в составе «Вердера». В них он отметился 15 голами.