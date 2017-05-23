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    Крузе присоединится к Витселю в «Тяньцзинь Цюаньцзянь»

    Нападающий «Вердера» Макс Крузе может начать следующий сезон в составе китайского клуба. Известно, что серьезный интерес к футболисту проявляет «Тяньцзинь Цюаньцзянь», в котором выступает бывший хавбек «Зенита» Аксель Витсель. Китайцы готовы заплатить за трансфер 15 миллионов евро. Зарплата самого футболиста на новом месте работы составит 13 миллионов евро за сезон.

    В прошедшем сезоне Крузе 23 раза выходил на поле в составе «Вердера». В них он отметился 15 голами.

    Источник: Bild

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    23.05.2017 09:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:06

      Вот как один сезон может кошелек наладить)

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