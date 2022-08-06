Макс Крузе - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Крузе
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Райнбек
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Крузе
|Команда
|Вольфсбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Райнбек
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 марта 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вольфсбург
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.09.2022
|1' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:4
|Кельн (Кельн)
|27.08.2022
|1' -90'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|20.08.2022
|60' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14.08.2022
|46' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|2:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|06.08.2022
|76' -90'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|2:2
|Вердер (Бремен)