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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Падерборн
Карлсруэ - Падерборн: обзор матча 05 ноября 2023
Карлсруэ
05.11.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
0 : 3
Завершен
Падерборн
17'
А. Гримальди
71'
Ф. Платте
86'
Ф. Платте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Падерборн
87'
Замена
T. Müller
️️️️
Ф. Бильбия
87'
Замена
С. Клаас
️️️️
Ф. Муслия
86'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Платте
Пас отдал
Р. Ляйпертц
Желтая карточка
M. Thiede
77'
Замена
Ж. Гондорф
️️️️
Л. Йенсен
76'
Замена
Б. Зивзивадзе
️️️️
Ф. Шлюзенер
76'
71'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Платте
Пас отдал
Ф. Бильбия
69'
Замена
Ф. Платте
️️️️
А. Гримальди
Желтая карточка
Л. Йенсен
61'
59'
Замена
M. Hoffmeier
️️️️
С. Конте
59'
Замена
Р. Ляйпертц
️️️️
Н. Надь
Желтая карточка
M. Franke
57'
Замена
M. Beifus
️️️️
Р. Бормут
46'
Замена
Ф. Хайзе
️️️️
D. Herold
46'
45'
+2
Желтая карточка
А. Гримальди
Замена
M. Thiede
️️️️
С. Юнг
23'
Желтая карточка
Р. Бормут
22'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Гримальди
Пас отдал
Ф. Муслия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Падерборн
24
Янник Хут
(К)
ВР
26
Визар Муслиу
ЦЗ
8
Давид Кинсомби
ЦЗ
13
Филип Бильбия
ЛВ
17
Лаурин Курда
ЦП
17
Kai Klefisch
ЦП
24
Флоран Муслия
ЦП
40
Никлас Надь
АП
39
Адриано Гримальди
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
23
Рафаэль Обермайр
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
8
Жером Гондорф
ЦП
30
Eren Ozturk
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Падерборн
30
Pelle Boevink
ВР
33
Marcel Hoffmeier
ЦЗ
31
Максимилиан Рор
ОП
5
Marco Schuster
ЦП
13
Роберт Ляйпертц
ПВ
5
Tobias Müller
ЦФ
28
Себастьян Клаас
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
3-2-2-4
2
Юнг
32
Бормут
20
31
Йенсен
10
Ванитцек
13
Штиндль
8
Небель
30
Древес
28
24
Шлюзенер
31
Матанович
2-3-2-3
24
Хут
26
Муслиу
8
Кинсомби
17
Курда
17
24
Муслия
40
Надь
13
Бильбия
23
Обермайр
31
Конте
39
Гримальди
32
Бормут
4
4
32
Бормут
20
16
Хайзе
16
Хайзе
20
2
Юнг
13
13
2
Юнг
31
Йенсен
8
Гондорф
8
Гондорф
31
Йенсен
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
31
Конте
33
33
31
Конте
40
Надь
13
Ляйпертц
13
Ляйпертц
40
Надь
13
Бильбия
5
5
13
Бильбия
24
Муслия
28
Клаас
28
Клаас
24
Муслия
39
Гримальди
36
Платте
36
Платте
39
Гримальди
Остались в запасе
Карлсруэ
Падерборн
1
Макс Вайсс
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
30
Pelle Boevink
ВР
31
Максимилиан Рор
ОП
5
Marco Schuster
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
18
Даниель Бросински
ПЗ
30
Eren Ozturk
ЦП
27
Дзенис Бурнич
ЦП
Остались в запасе
30
Pelle Boevink
ВР
31
Максимилиан Рор
ОП
5
Marco Schuster
ЦП
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Ральф Кеттеман
Статистика матча Карлсруэ - Падерборн
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Швенгерс
(Травемюнде)
Стадион:
Wildparkstadion, Karlsruhe
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