Завершилась жеребьевка 1/8 финала Кубка Германии. Матчи этой стадии турнира пройдут 18 и 19 января.

«Хоффенхайм» – «Фрайбург»

«Санкт-Паули» – «Боруссия» Дормунд

«Мюнхен-1860» – «Карлсруэ»

«Ганновер» – «Боруссия» Менхенгладбах

«Герта» – «Унион»

«Кельн» – «Гамбург»

«РБ Лейпциг» – «Ганза»

«Бохум» – «Майнц»

The draw is set for the last 16Happy with your team's tie? #DFBPokal #Berlin2022 pic.twitter.com/dj7X0YYfJa