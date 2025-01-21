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    • Орлов встал на защиту «Зенита»: «Это ваши деньги потратили на Энрике?»

    Орлов встал на защиту «Зенита»: «Это ваши деньги потратили на Энрике?»

    Геннадий Орлов считает адекватной покупку «Зенитом» вингера сборной Бразилии Луиса Энрике.

    • Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.
    • «Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

    «Общественность возмутило то, что «Зенит» потратил 30-35 миллионов на Луиса Энрике? Послушайте, во-первых, реальных цифр мы не знаем. Клуб их не публиковал.

    И потом: а куда уходит Артур? А Вендел? Не знаете? В «Ботафого». Значит, речь идет о каком-то взаимозачете, так?

    Вообще не понимаю, почему такой шум поднимается по поводу трансферов «Зенита»... А кто мешал «Спартаку» купить Илича? Почему сделка сорвалась?

    Значит, питерский клуб смог на этом этапе усилиться, а московский – пока нет. Вот об этом можно говорить, о работе клуба.

    А то сразу начинают считать чужие деньги: 20 миллионов или 30. Простите, за сколько тогда «Спартак» в свое время купил голландца Тила? А чеха Крала?

    Малкома вроде бы купили за 40 миллионов. И два года все недоумевали: зачем, он же хрустальный! А потом бразилец выдал потрясающий сезон, забивал в каждом матче. И все сразу забыли про сумму трансфера.

    Так вот если Луис Энрике с первого же тура начнет приносить пользу питерцам, какие могут быть сомнения?

    Считать деньги в футболе... Зачем? Все же определяет поле, результат. Это рынок. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

    Критики задаются вопросом: «Зачем тратить 30 миллионов на Энрике, раз у нас нет Лиги чемпионов?» Хм, а почему это так их беспокоит? Это разве их деньги? Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает?

    А как «Зенит» кого-то купит, начинается: такие деньги потратили... Это ваши деньги? Малкома купили за 40 миллионов, продали – за 60. Может, то же самое произойдет и с Луисом Энрике?

    Кто знает... Давайте смотреть на дистанции, а не критиковать по каждому поводу!» – сказал Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.01.2025 22:38
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    Комментарии (88)
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    Валя Ромашина
    1737520542
    Они готовятся к игре с Ахматом и Химками .
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    Иван Петров 1986
    1737527694
    Спартак тратит деньги лукойла, а блохастые - государственные. Вот в чем разница.
    Ответить
    Литейный 4 (returned)
    1737529878
    Зенит практически ничего не потратит. Клаву арабам за 20, Вендела с Артуром взаимозачёт за Энрике. Вообще в плюс выйдут. Останется только повод похрюкать во влажных мечтах. Гыгыгы
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    САДЫЧОК
    1737530976
    Смешной Орлов! Коне сап но наши! Народные бюджетные деньги!
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    Бывалый1488
    1737531387
    Вообще не обоснованные траты в период сво
    Ответить
    Серый212918
    1737532470
    Нефтебазы прикрыть от дронов, денег нет. А потешить своё больное самолюбие, есть. Парадокс.
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    anatolich72
    1737536668
    Старый питерский дурак.
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    Интерес
    1737537456
    А чьи??? Пока клубы на госбюджете,то это-общие деньги,НАШИ.Кто акционеры ГАЗПРОМА? У кого контрольный пакет акций? У правительства РФ-50 процентов +одна,ещё процентов 30-у организаций,в которых контрольным пакетом акций владеет всё то же правительство.Так что иначе расценивать-надо быть орловыми и медведевыми(обоими).
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    andr45
    1737537726
    Очень плохо, когда бывшие дикторы, впавшие в маразм, начинают поучать людей. Газпром не только НАРОДНОЕ достояние, но и МОНОПОЛИСТ. Поэтому миллиарды рублей, идущие на содержание латиноамериканской команды «Zenite», это деньги российского народа, который за счет возрастания тарифов вынужден содержать этих зажравшихся латиносов, к вящему удовольствию Миллера.
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    slavа0508
    1737550379
    Ну конечно наши . мы живём в этой стране . работаем платим налоги и хотели бы естественно что гос деньги тратились на население и страну а не на Зенит ....
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