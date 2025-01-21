Орлов встал на защиту «Зенита»: «Это ваши деньги потратили на Энрике?»

Геннадий Орлов считает адекватной покупку «Зенитом» вингера сборной Бразилии Луиса Энрике.

Сумма сделки, по информации Transfermarkt, составила 33 миллиона евро.

«Зенит» при этом утверждает, что не платил денег, а отдал «Ботафого» двух своих футболистов: Вендела и Артура.

«Общественность возмутило то, что «Зенит» потратил 30-35 миллионов на Луиса Энрике? Послушайте, во-первых, реальных цифр мы не знаем. Клуб их не публиковал.

И потом: а куда уходит Артур? А Вендел? Не знаете? В «Ботафого». Значит, речь идет о каком-то взаимозачете, так?

Вообще не понимаю, почему такой шум поднимается по поводу трансферов «Зенита»... А кто мешал «Спартаку» купить Илича? Почему сделка сорвалась?

Значит, питерский клуб смог на этом этапе усилиться, а московский – пока нет. Вот об этом можно говорить, о работе клуба.

А то сразу начинают считать чужие деньги: 20 миллионов или 30. Простите, за сколько тогда «Спартак» в свое время купил голландца Тила? А чеха Крала?

Малкома вроде бы купили за 40 миллионов. И два года все недоумевали: зачем, он же хрустальный! А потом бразилец выдал потрясающий сезон, забивал в каждом матче. И все сразу забыли про сумму трансфера.

Так вот если Луис Энрике с первого же тура начнет приносить пользу питерцам, какие могут быть сомнения?

Считать деньги в футболе... Зачем? Все же определяет поле, результат. Это рынок. Все не так просто, как кажется на первый взгляд.

Критики задаются вопросом: «Зачем тратить 30 миллионов на Энрике, раз у нас нет Лиги чемпионов?» Хм, а почему это так их беспокоит? Это разве их деньги? Пусть «Спартак» купит сильного футболиста. Кто мешает?

А как «Зенит» кого-то купит, начинается: такие деньги потратили... Это ваши деньги? Малкома купили за 40 миллионов, продали – за 60. Может, то же самое произойдет и с Луисом Энрике?

Кто знает... Давайте смотреть на дистанции, а не критиковать по каждому поводу!» – сказал Орлов.