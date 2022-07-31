- 31 июля 2022
- 13:00 Беллингем установил рекорд Кубка Германии
- 29 июля 2022
- 23:39 Кубок Германии. «Боруссия» Д разгромила «Мюнхен 1860»
- 23 июня 2022
- 11:33 «Вообще ничто не указывало, что он станет большим тренером». Бушуев – о Нагельсмане
- 15 декабря 2021
- 12:59 «Матч ТВ»: бывший тренер «Мюнхена 1860» Бушуев возглавит «Велес»
- 1 ноября 2021
- 08:19 Фото Определились пары 1/8 финала Кубка Германии
- 23 мая 2019
- 09:55 Фото Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы 5
- 16 ноября 2018
- 15:20 Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России» 15
- 11 сентября 2018
- 19:26 Фото «Мюнхен 1860» презентовал специальную форму к Октоберфесту 2
- 24 июня 2017
- 18:59 Олич заявил, что готов завершить карьеру 1
- 2 июня 2017
- 09:56 Олич готов завершить карьеру, перейдя на тренерскую работу
- 25 октября 2016
- 22:16 Кубок Германии. В серии пенальти «Байер» проиграл «Шпортфройнде Зиген» и другие результаты 3
- 12 октября 2016
- 17:19 Олич получил двухматчевую дисквалификацию за ставки 5
- 27 июля 2016
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- 4 февраля 2016
- 18:24 Агент Окотие подтвердил переговоры с ЦСКА 2
- 14:24 ЦСКА заинтересовался нападающим аутсайдера второй немецкой Бундеслиги 8
- 17 декабря 2015
- 00:21 Кубок Германии. «Боруссия» Д и «Бохум» вышли в четвертьфинал
- 27 октября 2015
- 22:51 Кубок Германии. «Майнц» уступил «Мюнхену 1860» и другие результаты
- 20:02 «Майнц» - «Мюнхен 1860». Смотреть онлайн