Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы

Интересная жизнь и карьера, досьойная "белой зависти" и уважения!
Бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай принял решение завершить карьеру.
«Спасибо футболу за то, чему он научил меня, и что сделал меня лучше.
26 лет и 882 матча я был в центре внимания на футбольной сцене. Теперь я хочу посмотреть, что происходит за кулисами», – сказал Кирай.
- 43-летний футболист выступал за «Халадаш», «Герту», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Бернли», «Байер», «Мюнхен 1860», «Фулхэм» и.
- В составе сборной Венгрии голкипер провел 108 матчей и пропустил 110 голов.
- Кираю принадлежит рекорд чемпионатов Европы. Он самый возрастной участник турнира.
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— Goal Malaysia (@Goal_MY) 23 мая 2019 г.