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    Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы

    Бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай принял решение завершить карьеру.

    «Спасибо футболу за то, чему он научил меня, и что сделал меня лучше.

    26 лет и 882 матча я был в центре внимания на футбольной сцене. Теперь я хочу посмотреть, что происходит за кулисами», – сказал Кирай.

    • 43-летний футболист выступал за «Халадаш», «Герту», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Бернли», «Байер», «Мюнхен 1860», «Фулхэм» и.
    • В составе сборной Венгрии голкипер провел 108 матчей и пропустил 110 голов.
    • Кираю принадлежит рекорд чемпионатов Европы. Он самый возрастной участник турнира.

    Источник: Официальный сайт «Халадаша»

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