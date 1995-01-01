Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы

Бывший вратарь сборной Венгрии Габор Кирай принял решение завершить карьеру.

«Спасибо футболу за то, чему он научил меня, и что сделал меня лучше.

26 лет и 882 матча я был в центре внимания на футбольной сцене. Теперь я хочу посмотреть, что происходит за кулисами», – сказал Кирай.

43-летний футболист выступал за «Халадаш», «Герту», «Кристал Пэлас», «Вест Хэм», «Астон Виллу», «Бернли», «Байер», «Мюнхен 1860», «Фулхэм» и.

В составе сборной Венгрии голкипер провел 108 матчей и пропустил 110 голов.

Кираю принадлежит рекорд чемпионатов Европы. Он самый возрастной участник турнира.