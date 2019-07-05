- 5 июля 2019
- 11:46 Депутат Госдумы Свищев посоветовал украинскому футболисту Габовде заняться единоборствами 1
- 4 июля 2019
- 16:55 «Халадаш» отстранил от матча с «Краснодаром-2» Габовду, угрожавшего игрокам российской команды 14
- 16:14 Украинский хавбек «Халадаша» Габовда: «Я ничего не писал, мою страницу взломали. Мне и моей семье начали угрожать» 13
- 14:22 Украинский игрок «Халадаша» Габовда: «Завтра играем с «Краснодаром». Как минимум одна москальская морда ляжет» 47
- 23 мая 2019
- 09:55 Фото Экс-вратарь сборной Венгрии Кирай завершил карьеру. Он самый возрастной участник чемпионатов Европы 5
- 1 апреля 2017
- 16:31 41-летний голкипер Кирай продлил контракт с «Халадашем» 1
- 3 августа 2016
- 14:07 Кирай объявил о завершении международной карьеры
- 10 июля 2016
- 16:28 Кирай: «Штаны – элемент моей экипировки, как перчатки или бутсы»
- 9 июля 2016
- 22:14 Товарищеский матч. «Терек» обыграл «Халадаш»