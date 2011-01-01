Украинский хавбек «Халадаша» Габовда: «Я ничего не писал, мою страницу взломали. Мне и моей семье начали угрожать»

Полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда прокомментировал свое высказывание в сторис инстаграма накануне товарищеского матча против «Краснодара-2».

Ранее украинец написал, что в игре с краснодарцами «как минимум одна москальская морда ляжет».

«Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», – сказал Габовда.