Украинский хавбек «Халадаша» Габовда: «Я ничего не писал, мою страницу взломали. Мне и моей семье начали угрожать»

жертва инстаграма) во всех смыслах. отмазка слабенькая, не могу представить людей, у которых в мыслях: " сейчас бы Габовду взломать"
Полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда прокомментировал свое высказывание в сторис инстаграма накануне товарищеского матча против «Краснодара-2».
Ранее украинец написал, что в игре с краснодарцами «как минимум одна москальская морда ляжет».
«Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», – сказал Габовда.
- Встреча «Краснодар-2» – «Халадаш» состоится в пятницу, 5 июля.
- Ранее Габовда выступал в Украине за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию» и «Рух».