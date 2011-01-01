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    Украинский хавбек «Халадаша» Габовда: «Я ничего не писал, мою страницу взломали. Мне и моей семье начали угрожать»

    Полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда прокомментировал свое высказывание в сторис инстаграма накануне товарищеского матча против «Краснодара-2».

    Ранее украинец написал, что в игре с краснодарцами «как минимум одна москальская морда ляжет».

    «Мне и моей семье начали серьезно угрожать. Это отвратительно, потому что я этого не писал. Мою страничку взломали», – сказал Габовда.

    Источник: Tribuna.ua

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    Сегодня, 16:14
    Комментарии1
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      Рейтинг: +429

      shikari__ 43 минуты назад

      жертва инстаграма) во всех смыслах. отмазка слабенькая, не могу представить людей, у которых в мыслях: " сейчас бы Габовду взломать"

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