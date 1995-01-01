Украинский игрок «Халадаша» Габовда: «Завтра играем с «Краснодаром». Как минимум одна москальская морда ляжет»

Украинский полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда высказался перед товарищеским матчем против «Краснодара-2».

Венгерский и российский клубы сыграют в пятницу, 5 июля.

«Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская морда ляжет. Коэффициент на красную карточку – 1.01.

Слава Украине!» – написал Габовда в сторис в инстаграме.

Габовда выступал в Украине за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию» и «Рух».