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    Украинский игрок «Халадаша» Габовда: «Завтра играем с «Краснодаром». Как минимум одна москальская морда ляжет»

    Украинский полузащитник «Халадаша» Юрий Габовда высказался перед товарищеским матчем против «Краснодара-2».

    Венгерский и российский клубы сыграют в пятницу, 5 июля.

    «Завтра играем против «Краснодара». Как минимум одна москальская морда ляжет. Коэффициент на красную карточку – 1.01.

    Слава Украине!» – написал Габовда в сторис в инстаграме.

    Габовда выступал в Украине за «Карпаты», «Кривбасс», «Таврию» и «Рух».

    Источник: Инстаграм Юрия Габовды

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии23
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      Рейтинг: +886

      mahan 4 минуты назад

      Ему срочно пора в психушку. А как вылечат ( если это реально) пусть поучит историю и географию.

      1
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      Рейтинг: +33

      evgevg13 10 минут назад

      А был ли вообще игрок?

      0
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      Рейтинг: +1857

      Рубинище 12 минут назад

      Горилки перепил, сало в голову ударило. решил пропиариться. трепло-хотел бы, сделал всё по тихому.. очередное чучело за которого телевизор думает. А так-это бан.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      absent32 13 минут назад

      я надеюсь игроки Краснодара в курсе этих слов?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Фантомас 67 13 минут назад

      Дай бог завтра вас всех мордой положить в дерьмо, бандеровец хренов!

      1
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      Рейтинг: +1532

      absent32 13 минут назад

      что за фамилия Гандовба?)))))))))))))))))

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      Рейтинг: +5415

      derrik2000 > absent32 7 минут назад

      Фамилия из Западной Окраины. Как и сам Габовда.

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      Рейтинг: +5049

      prezent2017 > absent32 2 минуты назад

      Он от огрызка Золотой орды, возглавляемого Куремсой. Этот куремсович его пра-пра-.... бабку имел.

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      Рейтинг: +5049

      prezent2017 14 минут назад

      Питар майданный.

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      Рейтинг: +427

      shikari__ 15 минут назад

      герой уже все подчистил и похоже на поле его завтра не будет видно)

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      Рейтинг: +572

      Flydis 17 минут назад

      И комменты в инсте отключил))) ору, просто ****.

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      Рейтинг: +570

      Cubinec1989 26 минут назад

      Он шо, е.б.о.бо?

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