Депутат Госдумы Свищев посоветовал украинскому футболисту Габовде заняться единоборствами

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал высказывания украинского футболиста «Халадаша» Юрия Габовды в адрес «Краснодара».
«Подобные демарши, конечно, недопустимы, и руководство венгерского клуба поступило совершенно правильно, отстранив этого футболиста после его угроз. Может, ему не футболом заниматься, а попробовать себя в единоборствах?
На мой взгляд, все подобные случаи должны подтолкнуть УЕФА к определенным мерам, которые бы предотвратили их в будущем. Возможно, этой организации, а также и ФИФА, следует разработать рекомендации о недопустимости устраивать политические акции на поле. Иначе в скором времени футбольные матчи станут похожи на политические дебаты», – заявил чиновник.
- Накануне игры Габовда выложил пост с угрозами в адрес российского клуба.
- В УЕФА отказались реагировать на слова украинского футболиста.
- Клуб отстранил футболиста от участия в матче.
- Товарищеский матч «Краснодар-2» – «Халадаш» состоится в Австрии 5 июля.