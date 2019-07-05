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    Депутат Госдумы Свищев посоветовал украинскому футболисту Габовде заняться единоборствами

    Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал высказывания украинского футболиста «Халадаша» Юрия Габовды в адрес «Краснодара».

    «Подобные демарши, конечно, недопустимы, и руководство венгерского клуба поступило совершенно правильно, отстранив этого футболиста после его угроз. Может, ему не футболом заниматься, а попробовать себя в единоборствах?

    На мой взгляд, все подобные случаи должны подтолкнуть УЕФА к определенным мерам, которые бы предотвратили их в будущем. Возможно, этой организации, а также и ФИФА, следует разработать рекомендации о недопустимости устраивать политические акции на поле. Иначе в скором времени футбольные матчи станут похожи на политические дебаты», – заявил чиновник.

    • Накануне игры Габовда выложил пост с угрозами в адрес российского клуба.
    • В УЕФА отказались реагировать на слова украинского футболиста.
    • Клуб отстранил футболиста от участия в матче.
    • Товарищеский матч «Краснодар-2» – «Халадаш» состоится в Австрии 5 июля.

    Источник: «Р-Спорт»

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