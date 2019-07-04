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    «Халадаш» отстранил от матча с «Краснодаром-2» Габовду, угрожавшего игрокам российской команды

    «Халадаш» отстранил полузащитника Юрия Габовду от участия в товарищеском матче с «Краснодаром-2» после его заявления с угрозами в адрес игроков российского клуба.

    Ранее украинец в сторис инстаграма написал, что в завтрашней игре «как минимум одну москальская морда ляжет».

    «Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», – сообщили в пресс-службе венгерского клуба.

    30-летний футболист уже опроверг свои слова, заявив, что его страницу взломали, и сам он ничего подобного не писал.

    • Матч «Халадаш» – «Краснодар-2» состоится в пятницу, 5 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Sport24

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