«Халадаш» отстранил от матча с «Краснодаром-2» Габовду, угрожавшего игрокам российской команды

«Халадаш» отстранил полузащитника Юрия Габовду от участия в товарищеском матче с «Краснодаром-2» после его заявления с угрозами в адрес игроков российского клуба.

Ранее украинец в сторис инстаграма написал, что в завтрашней игре «как минимум одну москальская морда ляжет».

«Наш клуб осуждает действия игрока, так как в футболе нет места политике. Габовда не выйдет завтра на поле в матче с «Краснодаром-2», – сообщили в пресс-службе венгерского клуба.

30-летний футболист уже опроверг свои слова, заявив, что его страницу взломали, и сам он ничего подобного не писал.