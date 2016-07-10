Кирай: «Штаны – элемент моей экипировки, как перчатки или бутсы»

Голкипер «Халадаша» и сборной Венгрии Габор Кирай после товарищеского матча с «Тереком» (0:2) поделился впечатлениями от выступления национальной команды на Евро-2016.

– Каждая товарищеская игра, в том числе и с «Тереком», важна для нас – мы ведем подготовку к старту чемпионата Венгрии. В первом матче нам предстоит играть с «Ференцварошем».

– Успели отдохнуть после чемпионата Европы?

– Времени на отдых не было, я не делал паузу в тренировочном процессе, чемпионат Венгрии стартует 16 июля.

– Наверное, Вы получили много поздравлений по итогам выступления на Eвро-2016. Как в Венгрии отнеслись к результатам команды?

– Люди были очень рады, атмосфера в Венгрии была великолепной. Мы заняли первое место в таблице на групповом этапе. Игра с Бельгией была сложной, это сильная команда. Вообще, бельгийцы были тайным фаворитом на турнире, но выбыли в следующем раунде.

– Вас, наверное, спрашивали не раз, по поводу игры в серых штанах, и Вы верны своему стилю...

– Я играю в штанах 20 лет, это для меня такой же элемент экипировки, как мои перчатки или бутсы.

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