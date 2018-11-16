Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»

Защитник «Мюнхена 1860» Леон Классен заявил, что хочет выступать за сборную России. Отец 18-летнего футболиста – россиянин.

– У моей мамы немецкие корни, в России она преподавала немецкий язык, а папа был тренером по волейболу. Фамилия папы – Драньков. 24 года назад они переехали в Германию.

– У тебя остались родственники в России?

– Да, бабушка в Калининграде. Раз в год ее навещаю.

– Если условные «Зенит», «Спартак», ЦСКА или «Локомотив» позовут в свои молодежки, согласишься?

– Сейчас я хочу играть и расти в Германии. Лет до 23. Пока я молод, хочу развиваться здесь. Но когда-нибудь я вполне могу оказаться в России. Я вообще стараюсь следить за чемпионатом России, особенно за «Зенитом» и «Спартаком».

– Допустим, через пару лет Лев вызывает тебя в сборную Германии. Согласишься?

– Если я еще не буду заигран за сборную России? Тогда откажусь от приглашения Лева и буду ждать вызова из России. Я все-таки чувствую себя русским!