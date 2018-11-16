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    Защитник «Мюнхена 1860» Классен: «Откажусь от предложения Лева и буду ждать вызова в сборную России»

    Защитник «Мюнхена 1860» Леон Классен заявил, что хочет выступать за сборную России. Отец 18-летнего футболиста – россиянин.

    – У моей мамы немецкие корни, в России она преподавала немецкий язык, а папа был тренером по волейболу. Фамилия папы – Драньков. 24 года назад они переехали в Германию.

    – У тебя остались родственники в России?

    – Да, бабушка в Калининграде. Раз в год ее навещаю.

    – Если условные «Зенит», «Спартак», ЦСКА или «Локомотив» позовут в свои молодежки, согласишься?

    – Сейчас я хочу играть и расти в Германии. Лет до 23. Пока я молод, хочу развиваться здесь. Но когда-нибудь я вполне могу оказаться в России. Я вообще стараюсь следить за чемпионатом России, особенно за «Зенитом» и «Спартаком».

    – Допустим, через пару лет Лев вызывает тебя в сборную Германии. Согласишься?

    – Если я еще не буду заигран за сборную России? Тогда откажусь от приглашения Лева и буду ждать вызова из России. Я все-таки чувствую себя русским!

    Источник: Sport24

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    16.11.2018 15:20
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 ноября 2018, 22:02

      В 23 года надо ждать получения российского гражданства 7 лет, до 30 значится. А кому ты в 30 на... нужен будешь?

      -1
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > prezent2017 17 ноября 2018, 05:39

      кому надо тому дадут паспорт за пару часов.

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 16 ноября 2018, 20:36

      Все это возможно ,только для начала надо набраться мастерства.

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 ноября 2018, 20:27

      А предложение от Лева уже поступило, или так, БЛА, БЛА, БЛА?

      2
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      Рейтинг: +12162

      BRO_football 16 ноября 2018, 19:01

      Конечно откажется. В Германии надо пахать, а в России тебе просто так деньги платят, даже если ты попал в тюрьму

      0
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      Рейтинг: +7033

      sochi-2013 16 ноября 2018, 17:40

      Если будет играть как "наш" Классен, то нужно брать. )) Вообще неплохо бы заиграть его за нашу сборную, а там видно будет.

      1
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      Рейтинг: +6071

      GoldPlayFIFARus9 16 ноября 2018, 17:35

      Молодец, не забывает о своих корнях!

      2
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 16 ноября 2018, 17:23

      Не верю.(с)Станиславский

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 16 ноября 2018, 16:56

      Правильный немец !

      5
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      Рейтинг: +188

      W.Wayt 16 ноября 2018, 16:32

      Хочу жить в Германии.Но играть за Россию.Хитер бобёр.

      5
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      Рейтинг: +1155

      fhnv 16 ноября 2018, 16:01

      молодец парень!

      3
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