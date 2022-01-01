Введите ваш ник на сайте
€ 4,58 млн

Мюнхен 1860 - состав команды

Мюнхен
Германия. Третья Лига
Стадион:
Грюнвальдер
Сайт:
http://www.tsv1860.de
Тренер:
Маркус Каучински
Состав Статистика Новости Трансферы Публикации Результаты Расписание Таблица
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
21
Дахне Томас
Вра
32
€ 0.35 млн
11
Rene Vollath
Вра
-
1
Marco Hiller
Вра
-
27
Пфайфер Мануэль
Защ
26
€ 0.5 млн
3
Вут Симен
Защ
25
€ 0.4 млн
37
Шифферль Рафаэль
Защ
26
€ 0.275 млн
18
Kilian Jakob
Защ
-
16
Max Reinthaler
Защ
-
18
Marvin Rittmüller
Защ
-
4
Jesper Verlaat
Защ
-
17
Morris Schröter
Защ
-
13
Кристиансен Макс
Пол
29
€ 0.4 млн
5
Якобсен Торе
Пол
28
€ 0.4 млн
8
Филипп Давид
Пол
25
€ 0.275 млн
22
Хауген Сигурд
Нап
28
€ 0.5 млн
31
Фолланд Кевин
Нап
33
€ 0.5 млн
7
Нидерлехнер Флориан
Нап
35
€ 0.35 млн
34
Хобш Патрик
Нап
31
€ 0.325 млн
10
Шуберт Фабиан
Нап
31
€ 0.3 млн
30
Maximilian Wolfram
Нап
-
26
Philipp Maier
Нап
-
21
Leroy Kwadwo
Нап
-
37
Marlon Frey
Нап
-
2
Tim Danhof
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 3, нападающих: 10
