Германия. Третья Лига
Команды
Мюнхен 1860
Состав
€ 4,58 млн
Мюнхен 1860 - состав команды
Мюнхен
Германия. Третья Лига
Стадион:
Грюнвальдер
Сайт:
http://www.tsv1860.de
Тренер:
Маркус Каучински
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
21
Дахне Томас
Вра
32
€ 0.35 млн
11
Rene Vollath
Вра
-
1
Marco Hiller
Вра
-
27
Пфайфер Мануэль
Защ
26
€ 0.5 млн
3
Вут Симен
Защ
25
€ 0.4 млн
37
Шифферль Рафаэль
Защ
26
€ 0.275 млн
18
Kilian Jakob
Защ
-
16
Max Reinthaler
Защ
-
18
Marvin Rittmüller
Защ
-
4
Jesper Verlaat
Защ
-
17
Morris Schröter
Защ
-
13
Кристиансен Макс
Пол
29
€ 0.4 млн
5
Якобсен Торе
Пол
28
€ 0.4 млн
8
Филипп Давид
Пол
25
€ 0.275 млн
22
Хауген Сигурд
Нап
28
€ 0.5 млн
31
Фолланд Кевин
Нап
33
€ 0.5 млн
7
Нидерлехнер Флориан
Нап
35
€ 0.35 млн
34
Хобш Патрик
Нап
31
€ 0.325 млн
10
Шуберт Фабиан
Нап
31
€ 0.3 млн
30
Maximilian Wolfram
Нап
-
26
Philipp Maier
Нап
-
21
Leroy Kwadwo
Нап
-
37
Marlon Frey
Нап
-
2
Tim Danhof
Нап
-
Всего игроков: 24, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 3, нападающих: 10
Главные новости
Станкович хочет забрать игрока «Спартака», «Зенит» остался с одним форвардом, новая травма Захаряна и другие новости
01:00
Губерниев тремя словами описал Смертина, пробежавшего 50 км в 42-градусный мороз
00:34
Фото
Роналду толкнул в голову лежащего вратаря
00:23
2
Видео
Клаудиньо тепло обратился к болельщикам «Зенита»
Вчера, 23:55
2
Мостовой – о футболисте «Зенита»: «Его можно хоть каждый день штрафовать»
Вчера, 23:11
2
В «Акроне» приняли важное решение по Дзюбе
Вчера, 22:53
3
Бундеслига. «Бавария» разнесла «РБ Лейпциг», проиграв первый тайм
Вчера, 22:31
1
Видео
Сафонов остроумно обратился к собаке
Вчера, 22:10
5
Гвардиола объяснил поражение в манчестерском дерби
Вчера, 21:49
2
Реакция Мостового на участие Смертина в ультрамарафонах
Вчера, 21:41
2
Все новости
