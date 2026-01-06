Месси: «Я бываю охренеть каким странным»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, что ему нравится проводить время в одиночестве.
«Честно говоря, у меня тоже есть свои странности. Я бываю охренеть каким странным...
Мне очень нравится быть одному в тишине, я наслаждаюсь одиночеством.
Когда в доме суета, а три мальчишки бегают повсюду, это утомляет», – признался 38-летний аргентинец.
- Месси в Майами с 2023 года.
- До этого форвард выступал за «Барселону» и «ПСЖ».
- Его статистика в сезоне-2025: 49 матчей, 43 гола, 26 ассистов.
Источник: Ole