Месси: «Я бываю охренеть каким странным»

Нападающий «Интера Майами» Лионель Месси рассказал, что ему нравится проводить время в одиночестве.

«Честно говоря, у меня тоже есть свои странности. Я бываю охренеть каким странным...

Мне очень нравится быть одному в тишине, я наслаждаюсь одиночеством.

Когда в доме суета, а три мальчишки бегают повсюду, это утомляет», – признался 38-летний аргентинец.